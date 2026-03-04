Nacional
Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças
Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais comum de violência
Um em cada cinco (19%) crianças e adolescentes foi vítima de exploração ou abuso sexual facilitado pela tecnologia, durante um ano, entre 2024 e 2025, no Brasil. A exposição a conteúdo impróprio é a forma mais comum de violência, atingindo 14% dos entrevistados, e as vítimas têm, em geral, cinco vezes mais chance de se automutilar ou ter pensamentos suicidas.
Os números fazem parte do estudo “Disrupting Harm in Brazil: Enfrentando a violência sexual contra crianças facilitada pela tecnologia”, divulgado nesta quarta-feira (4/3) pelo Unicef Innocenti, em uma parceria com a Ecpat International e a Interpol, financiado pela Safe Online.
A pesquisa ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, e o mesmo número de pais ou responsáveis, durante visitas domiciliares, entre novembro de 2024 e março de 2025. As perguntas se referiram aos 12 meses anteriores.
O relatório trata de situações em que tecnologias digitais foram usadas para aliciar, armazenar, extorquir, produzir ou disseminar materiais relacionados ao tema. Além das ocorrências exclusivamente em ambiente online, podem ocorrer também a partir de interações pessoais, por exemplo, com imagens sendo registradas e, posteriormente, compartilhadas.
Segundo o levantamento, em praticamente metade dos casos (49%) a exploração ou abuso foram cometidos por pessoas conhecidas da vítima. A pessoa era desconhecida em 26% dos casos e, em 25%, quem sofreu não quis identificar o responsável pelo crime.
As crianças e adolescentes presenciaram imagens com conteúdo sexual principalmente em redes sociais e anúncios (67%), mas chama a atenção o fato de 33% terem recebido por mensagens diretas.
O Instagram é o meio mais utilizado nos abusos (59%), seguido pelo Whatsapp (51%).
Silêncio
Mais de um terço das crianças ou adolescentes não contaram para ninguém sobre o ocorrido (34%). Em 22% dos casos, a situação foi compartilhada com amigos. A falta de informação sobre como buscar ajuda ou a quem contar foi apontada também por 22% das vítimas.
Segundo o levantamento, 21% das crianças e adolescentes que sofreram abuso afirmaram que o constrangimento foi o motivo do silêncio. Vergonha e medo de que não acreditassem foi relatado por 16%. Receio de que outras pessoas descobrissem (7%) ou culpa, como se tivessem feito algo errado (3%), também foram relatados. Outros 12% disseram não considerar o caso “grave o suficiente” para denunciar.
O estudo mostra que, nos casos em que a vítima conhecia o agressor, em 52% das vezes o primeiro contato se deu em ambiente online, seguido da escola (27%), própria casa (11%) ou local de esportes (2%).
Inteligência Artificial
Em 2025, 3% das crianças e adolescentes ouvidos no levantamento relataram que tiveram sua aparência criada por inteligência artificial (IA) para a geração de imagens ou vídeos de conteúdo sexual.
A pesquisa também mostrou que não houve diferença significativa nos números por local de residência, escolaridade da vítima ou dos pais.
Com relação à classe social, os agressores tentam explorar crianças e famílias com dificuldades econômicas. Segundo o levantamento, 5% das crianças relataram ter recebido ofertas de dinheiro ou presente em troca do compartilhamento de conteúdo sexual ao longo de um ano. A pesquisa mostra que 3% receberam propostas semelhantes para encontros presenciais.
O levantamento trouxe também dados que ajudam a compreender o comportamento das crianças e adolescentes na internet, abordando o conhecimento do meio digital.
Entre outras coisas, os dados mostram que 93% dizem saber como reportar conteúdo nocivo na internet. Também apontam que 82% afirmam conhecer mais de internet do que pais ou responsáveis. Segundo a pesquisa, 81% responderam que sabem editar imagens, vídeos e músicas. O levantamento diz que 79% sabem como mudar as configurações de privacidade.
Impactos
As vítimas de abuso e exploração sexual facilitados pela tecnologia sofrem prejuízo na saúde mental e na educação. Ansiedade, auto culpa e hipervigilância foram alguns problemas relatados por jovens de 16 a 24 anos entrevistados a respeito de violências sofridas quando eram menores de idade.
Uma das entrevistadas disse que, quando tinha 16 anos, foi exposta a conteúdo sexual por meio de chamadas, mensagens e vídeos. “Ele também já tinha enviado diversas fotos. Minha p*, minha gostosa. Quero ficar contigo, me mandou um monte de mensagem. Aconteceram muitas coisas: fiquei nervosa, me acalmei. Respirei, chorei um pouco, porque o que tinha acontecido anos atrás aconteceu de novo”, disse.
Outra entrevista afirmou que se sentiu angustiada e violada ao receber conteúdo sexual no Facebook quando tinha 12 anos. “Na primeira vez eu me senti tipo presa àquilo, refém. Porque foi como se ele fizesse parte de mim, como se ele estivesse me dominando pelo fato dele ter me mostrado todo o corpo dele, como se a gente já tivesse essa intimidade, como se a gente já se conhecesse e a gente não se conhecia, não tinha essa intimidade. Então eu fiquei meio assustada, tipo ‘meu Deus, o que eu devo fazer com isso?’, como eu vou reagir a isso, sabe? Foi assim que eu fiquei”, disse.
Recomendações
O Unicef faz uma série de recomendações a diversos setores da sociedade, desde o governo, sistema de Justiça, famílias, escolas até o setor de tecnologias e plataformas digitais.
Com relação às últimas, o Unicef afirma que as empresas de tecnologia devem fortalecer a cooperação para “prevenção e resposta à violência”, além de “implementar salvaguardas eficazes nas plataformas digitais”.
Especialista do Unicef em proteção infantil, Luiza Teixeira diz que o Brasil está bastante avançado em termos de leis, garantias e direitos, mas isso não é suficiente por si só. “O nosso grande desafio é colocar essas leis e políticas na prática”, afirma.
Segundo a representante do Unicef, a violência no meio digital não pode ser banalizada.
“Infelizmente a gente vive em países em que vítimas, sobretudo de violência sexual, ainda são culpabilizadas, são responsabilizadas e isso tem raízes muito profundas”, diz. “A gente tem que olhar para essas crianças e adolescentes como vítimas, mesmo que elas tenham iniciado contato com essa pessoa que fez o abuso ou exploração, mesmo que elas tenham sido coagidas a produzir algum material e enviar. Ainda assim, elas são vítimas e precisam ser acolhidas”, afirma.
Luiza diz que é preciso escutar crianças e adolescentes e abrir diálogo. “A gente tem mais de 35 anos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, até hoje, a gente não aprendeu a enxergar crianças e adolescentes como pessoas, como sujeitos de direito. Não conseguimos enxergar e entender que eles precisam de proteção, ter seus direitos garantidos, porque estão numa condição peculiar de desenvolvimento”, afirma.
A especialista diz que as plataformas digitais também precisam ser responsabilizadas. “Elas têm recursos suficientes para prevenir esse tipo de violência. Precisam priorizar isso”, diz.
Investigação
Segundo a coordenadora da unidade de dados, tecnologia e produtos na área de crimes contra crianças da Interpol, Miriam Longo, o fato de o volume de casos a serem investigados ser muito grande é um desafio.
“Os recursos das polícias são finitos, onde tem uma atividade também grande de policiais, porque o tema é muito difícil. Nós estamos falando de policiais que vão ficar olhando imagens de abuso sexual infantil todos os dias”, diz.
A coordenadora da Interpol diz que são desenvolvidas ferramentas para agilizar o trabalho, com apoio da inteligência artificial. Também afirma que o Brasil é referência para muitos países e na América Latina sobre melhores práticas de trabalho e de investigação. “Tem, inclusive, exportado tecnologia.”
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Ressecamento íntimo: por que acontece e como recuperar a lubrificação
A lubrificação íntima mudou com o tempo? Entenda causas do ressecamento, sinais de alerta e cuidados simples para recuperar conforto...
Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças
Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...
Fraissexual: conheça características dessa preferência sexual
Relacionamentos interpessoais, quanto mais detalhes você sabe sobre uma pessoa, mais aumenta a conexão sexual e pessoal entre vocês; fraissexualidade...
ICEPi lança edital para credenciar municípios interessados na adesão ao Programa Qualifica-APS
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), lançou o...
Quer tirar dúvidas tributárias de forma fácil e sem sair de casa? Acesse o Receita Orienta
Entender a legislação tributária nem sempre é uma tarefa fácil. Pensando nisso, a Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da...
PIB do agronegócio deve ficar em 1,22% em 2026 após salto de 11,7% no ano passado
Depois de avançar 11,7% em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária deve desacelerar de forma significativa em 2026....
Diretor-geral da PF participa da abertura da II Conferência Nacional de Segurança Pública 2026, em Brasília
Brasília/DF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participou, nessa terça-feira (3/3), da cerimônia de abertura da II Conferência Nacional...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
Regional
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Estadual
Kleber Andrade recebe jogos de Rio Branco e Desportiva pela Copa do Brasil
As equipes capixabas seguem representando o Espírito Santo na Copa do Brasil e entram em campo, nesta quarta-feira (04) e...
Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo
Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Sedu lança Portal de Questões
Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Nacional
Polícia prende ator José Dumont por estupro de vulnerável no Rio
Dumont teria levado para o apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do...
Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu
Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes
Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
Policial
PCES prende suspeito de estupro de vulnerável em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz,...
Ação conjunta resulta na prisão de condenado por homicídio na Serra
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Interestadual e Capturas (Supic), cumpriu, na manhã...
Operação Nacional Mulheres 2026 mobiliza forças de segurança no Espírito Santo
No dia 19 de fevereiro teve início a Operação Nacional Mulheres 2026, uma mobilização em âmbito nacional voltada ao enfrentamento...
ENTRETENIMENTO
Fred Bruno exibe coleção com 222 pares de tênis em sala especial: ‘Coleção de milhões’
Fred Bruno, de 36 anos, revelou que possui 222 pares de tênis e mostrou aos seguidores a sala especial que...
Ricardo Vianna se declara após mergulho de Lexa em Arraial do Cabo: ‘Orgulho’
O ator Ricardo Vianna usou as redes sociais para se declarar à esposa, a cantora Lexa, após acompanhá-la em um...
Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’
Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
POLÍTICA
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta
A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos
A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
Esportes
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Mais Lidas da Semana
-
Regional6 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
Nacional7 dias ago
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
-
São Mateus5 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
São Mateus3 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
Nacional3 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus5 dias ago
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
-
Variedades6 dias ago
Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão
-
Variedades7 dias ago
Nem ele sabia: cientistas descobrem homem de 79 anos com três pênis