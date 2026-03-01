Zuri vive dia mágico na Disney e encanta as mães Lud e Bru: ‘Um encontro de encantos’

A cantora Ludmilla, de 30 anos, compartilhou neste domingo (1), um momento especial em família durante visita à Disney. A artista se emocionou ao acompanhar o primeiro encontro da filha, Zuri, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves, com os personagens Minnie e Mickey. “Hoje foi dia da Zurinha conhecer a Minnie e o Mickey”, escreveu nas redes sociais.

Nos registros publicados, a pequena apareceu no colo das mães enquanto interagia com os personagens, arrancando sorrisos e suspiros dos seguidores. A reação de Ludmilla evidenciou a importância do momento, marcado por carinho e celebração em família.

Antes mesmo do encontro acontecer, Brunna já demonstrava ansiedade pela experiência inédita da filha. “Hoje a Zuzu vai conhecer a Minnie e o Mickey e eu estou mais ansiosa que ela pra esse evento, não consegui nem dormir direito [risos]”, contou a dançarina, revelando a expectativa para o dia especial.