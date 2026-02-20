Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval

A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração em grande estilo. A festa aconteceu no mesmo dia da apuração do Carnaval 2026, período em que Ludmilla brilhou como musa da Acadêmicos do Grande Rio. Com o tema “Bloquinho da Zuri”, o evento reuniu música, comida sofisticada e muito clima carnavalesco.

O cardápio chamou atenção dos convidados. Um churrasco especial teve carnes finalizadas com folhas de ouro, além de pastéis servidos com molhos variados. A decoração seguiu a proposta vibrante da folia, com muitas cores, referências ao Carnaval e uma mesa de bolo repleta de doces personalizados.

Durante a celebração, sucessos de Ludmilla animaram o ambiente, assim como o samba-enredo da Grande Rio. O momento também foi especial para Brunna, que após dois meses sem consumir bebida alcoólica por conta da preparação para o Carnaval, brindou na festa da filha e comemorou a nova fase ao lado da família e amigos.