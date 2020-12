Zoom é o novo Google? Empresa pode lançar e-mail e calendário

Unsplash Zoom pode lançar e-mail

O app de videoconferências Zoom pode estar em vias de lançar serviços de e-mail e calendário, de acordo com fontes ouvidas pelo The Information . As informações citam que a parte de e-mail já está em desenvolvimento, enquanto a aplicação de agenda ainda está na fase conceitual. As fontes pediram anonimato devido à sua proximidade com o boato.

O Zoom obteve um alto crescimento em 2020, com suas ações atingindo valoração de mais de 500% com a chegada da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), que efetivamente forçou o mercado de trabalho a atuar de forma remota, por meio de chamadas de vídeo . Em abril, a empresa já valia US$ 38 bilhões, ou quase R$ 200 bilhões na conversão direta.

Entretanto, com as vacinas da Covid-19 tomando o protagonismo em 2021, a empresa busca expandir seu portfólio de produtos, ao mesmo tempo em que entra em competição com plataformas como o Gmail, do Google , e o Outlook, da Microsoft – ambas contam com serviço calendário.

Lançamento já em 2021

Segundo as fontes, a oferta de e-mail do Zoom deve abrir uma fase de testes no início de 2021. A ideia é que a empresa ofereça uma interface acessível via navegador (web client), mas a função de calendário deve ficar apenas para o segundo semestre do ano que vem.

Abrir o leque de opções pode se provar benéfico para o Zoom , considerando que a expectativa das empresas é a de receber de volta aos escritórios os funcionários que, hoje, estão alocados em casa ou em ambientes remotos. Com isso, há o risco de redução da necessidade de videoconferências – um setor no qual o Zoom teve grande destaque neste ano.

Mais além, o Information cita outros fatos como sinais de que o Zoom estaria em busca de criar uma suíte completa de apps para escritórios. Segundo a publicação, foram identificadas ofertas de vagas de trabalho na empresa para profissionais capazes de trabalhar com ferramentas de integração e APIs, bem como “empolgantes funções de chat” e menções a apps como Asana e Dropbox . O Zoom não teceu comentários sobre os rumores.