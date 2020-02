Zoológico britânico apresenta filhotes de camaleão-pigmeu

arrow-options Reprodução/CNN Segundo informações, animal está com o pneu no pescoço desde 2016

Um desafio que apenas os mais corajosos poderão encarar. Assim, é definido o concurso criado em uma província na Indonésia, que premiará quem conseguir retirar um pneu que ficou preso no pescoço de um crocodilo de 4 metros no rio Palu.

Segundo informações da Antara News Agency, o crocodilo carrega o objeto como um ‘colar inusitado’ desde 2016, quando um terremoto e um tsunami agitaram a região e levaram diversos destroços para as águas do rio.

O concurso foi criado pelo Escritório de Conservação dos Recursos Naturais de Celebes Central (BKSDA na sigla em inglês). Segundo o porta-voz Hasmuni Hasmar, o objetivo é evitar que o crocodilo acabe sendo sufocado pelo pneu .

“O prêmio será dado a qualquer um que conseguir ajudar o pobre réptil”, afirmou Hasmar, sem dar maiores detalhes de qual será a premiação dada para quem realizar tal feito.

Ainda de acordo com a publicação, já foram realizadas outras tentativas de retirar o pneu do pescoço do crocodilo . Em 2018, o conservacionista e ‘encantador de animais’ Muhammad Panji fez uma tentativa, mas não obteve sucesso.