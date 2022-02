Zilu Godoi nega que teve relação aberta com Zezé Di Camargo

Reprodução Facebook Zilu e Zezé di Camargo

Zilu Godoi, ex-esposa de Zezé Di Camargo, comentou sobre o casamento com o artista e negou que viveu um relacionamento aberto com ele. Pelos stories, Zilu respondeu fãs e foi questionada sobre a informação que Graciele, atual do cantor, disse no documentário da família Camargo na Netflix.

“Você e Zezé tinham um relacionamento aberto como a Graciele diz na série?”, perguntou o seguidor. Zilu negou. “Nunca tive relacionamento aberto com ninguém! Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem sempre os valores de família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto”, disse.

“Quando percebi que estava (de fato!) vivendo uma situação que estava me machucando, eu pedi o divórcio… sai da minha casa e me separei”, contou. A empresário também explicou os motivos para não manter uma amizade com a atual do sertanejo.

“Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com quem não te fez bem! Eu não preciso ter amizade com ninguém para me sentir em paz! Quando me refiro ‘estar em paz’, é olhar uma ferida e ver uma cicatriz que não me dói mais”, contou.

“Por muito tempo eu evitei falar abertamente sobre isso porque ainda me machucava! Hoje eu falo e não sinto nada, mas isso que não quer dizer que quero ter proximidade ou amizade”, disse.

Uma seguidora contou que é unida com a ex do marido e que ele é amigo do ex dela. Zilu então comentou a situação. “Acho maravilhoso, muitos casais se separam em situações normais e a amizade permanece”, disse. “Mas quando o casamento acaba por conta de uma situação que machucou demais uma das partes, fica impossível manter qualquer ligação. O ex-marido da minha irmã trabalha na fazenda, convive com minha irmã e meus sobrinhos, são todos amigos”, disse.