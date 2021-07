Zilu bloqueia a ex-cunhada após treta na internet: “Me pague o que deve”

Reprodução Instagram Zilu Camargo e Cléo Loyola

Zilu Camargo não gostou nada das declarações de Cléo Loyola, ex-esposa do sertanejo Luciano, sobre seus filho s e resolveu bloquear a mesma. Indignada com a atitude da empresária, Cléo voltou a se posicionar nas redes, inclusive, cobrando uma suposta dívida de Zilu. “É isso que você faz quando alguém não faz o que você quer? Você devia me pagar o que deve”, declarou.

“Gente, como eu fui realmente trouxa, né? Mas não me arrependo disso, não. Gosto muito de você, Zilu. Você me bloqueou no seu Instagram. Meu Deus! Quando alguém não faz o que você quer, aí você faz esse tipo de coisa? Devia me pagar o dinheiro que você me deve pelo filme ‘Um filho e meio de Francisco’. Afinal de contas, você não fez parte desse filme mentiroso? Eu fui a que mais te defendi nas redes sociais. Nunca vivi de pensão de marido ou ex-marido. Nunca vivi de pensão de ninguém. Sempre vivi às minhas custas e não ganhava nada com você me seguindo”, disse Cléo vídeos compartilhados em seu perfil no Instagram.

A briga entre as duas começou após Cléo falar sobre os filhos de Zilu – Wanessa, Camilla e Igor -, alegando que os mesmos teriam ficado do lado do pai, Zezé Di Camargo, durante o polêmico divórcio. Em resposta a ex-cunhada, a empresária demonstrou insatisfação com Loyola.

“Muita gente veio me perguntar se eu não vou falar sobre o que a Zilu postou. Zilu é mãe e defende os filhos como eu defendo os meus. Essa história dos filhos dela não terem ficado contra ela é um pouco contraditório, né? Foi o próprio advogado do ‘Zé Botinha’ (Zezé) que colocou nas redes sociais e deu entrevista para jornalistas. A macumba foi braba. Não falei que você ia ficar na minha mão, Zilu? Eu que mando. Se eu fosse puxa-saco dessa família, eu estava muito bem financeiramente. Eu sou eu mesma. Todo mundo já sabe da verdade e fica querendo viver uma vida de mentira. Você já viveu uma vida de mentira por muitos anos, Zilu. Eu admiro você, mas nem tudo o que você faz eu tenho que engolir. Você foi nos Instagrans e pediu pra tirar as coisas que estavam falando dos seus filhos… Você curte aquilo que te agrada, mas você merece o nosso respeito como mãe e ser humano”, disse Cléo, iniciando o imbróglio.

Em resposta ao ataque de Cléo, no próprio post, Zilu comentou: “Eu curto opiniões sinceras e informações verdadeiras! Sempre te respeitei, Cleo… e sempre preservei seu filho e meu sobrinho amado Wesley! Somos mães e não admitimos injustiças com nossos filhos. Meu problema judicial com meu ex-marido não deve interferir nos laços afetivos entre meus filhos e o pai! Não coloco meus filhos contra o pai, e respeito muito o amor deles para com o pai. Assim como eles também me respeitam e me amam como mãe!!! Quando atacam nossos filhos, você sabe muito bem que isso dói na alma de nós mães! E eu amo meus filhos, assim como você ama os seus!!!! Volto a repetir, respeito sua opinião, e sempre respeitei sua história também! Mas não fale dos meus filhos, pois eles sempre me deram muito amor e não merecem pagar por uma separação que cabe apenas à mim e ao meu ex-marido!!!! Fique em paz, e que Deus te abençoe!!! Grande beijo”.