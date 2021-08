Zezé Di Camargo homenageia Seu Francisco: “Para mim é o maior pai de todos”

Reprodução Zezé Di Camargo passa primeiro dia dos pais sem Seu Francisco





Neste Dia dos Pais, Zezé Di Camargo postou nas redes sociais um vídeo em que homenageia seu pai, Seu Francisco, que faleceu em novembro de 2020 devido a uma enfisema pulmonar. Emocionado, Zezé expressou seus sentimentos de carinho e de saudade ao pai.

“É a primeira vez que eu passo o Dia dos Pais sem ter meu pai para dar um abraço, um beijo. Para falar para ele quanto ele é importante para mim. Eu não consigo falar do meu pai no passado, eu só falo do meu pai no presente, porque para mim, de verdade mesmo, meu pai continua aqui”, começa Zezé.





“Meu pai tá na minha vida, na minha história, no meu coração, meu pensamento. Não tem dia, uma noite, que eu não lembre dele, que eu não fale com ele. É muito difícil a gente imaginar que uma das pessoas responsáveis pela sua existência não esteja mais aqui. Mas meu pai, Seu Francisco, é um ser humano especial que o Brasil aprendeu a amar e que eu sempre amei demais, muito acima da média”, continua.

Seu Francisco foi o maior apoiador da carreira de cantor de Zezé, algo que foi retratado no filme “Dois Filhos de Francisco”, dedicado à ele e à história da dupla com Luciano. Por isso, o cantor relembrou no vídeo momentos de quando ainda não era conhecido.

“[Estou falando] Das noites em que o senhor me carregou nas costas para ir cantar no lugar, porque eu era pequeno e não podia andar, porque machucava meus pés nas pedras. Lembro disso como hoje. O senhor me levava pra tocar sanfona numa festa do vizinho que tinha no nosso sítio. Você me carregou nas costas por vários anos”, diz.

Zezé afirma que apesar do dia ser triste, ele sente um pouco de alegria por conseguir pensar na importância de Seu Francisco em sua vida. “Eu te amo demais e você continua aqui [aponta para o coração], muito bem guardado. Feliz dia dos Pais os pais do Brasil e do mundo inteiro, especialmente ao meu pai. Esse para mim vai ser o maior de todos. Não vou conseguir nunca ser metade do que ele foi, tenho certeza absoluta de que quem conheceu meu pai sabe disso”.