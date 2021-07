Zélia Duncan vai se casar com ex-mulher de Jô Soares

Reprodução/Instagram Zélia Duncan e a namorada, Flávia Soares

Zélia Duncan está prestes a se casar. A cantora já deu entrada nos papéis da união estável para formalizar o casamento com a designer gráfica Flávia Soares, que já foi casada com Jô Soares. Segundo o jornal Extra, as duas já moram juntas desde 2020.

Com a pandemia da Covid-19 e o isolamento social, Zélia Duncan decidiu morar com a namorada. A cantora deixou o apartamento onde vivia no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos para morar no apartamento de Flávia Soares em São Paulo.

Antes do relacionamento com Zélia Duncan, a designer gráfica foi casada durante 15 anos com Jô Soares. Após o divórcio, os dois mantiveram a amizade e costumam ser vistos nos mesmos eventos. O apresentador chegou a declarar que foi uma “separação que deu errado”, pois eles estão sempre juntos.

Zélia Duncan também foi casada anteriormente. Ela teve um casamento com a atriz Claudia Netto, que atuou em diversas novelas da Globo como “Sol Nascente”, “Sete Vidas”, Flor do Caribe” e também faz parte do elenco da série infantil “Detetives do Prédio Azul”.