Zélia Duncan lança o clipe da faixa “Medusa” de 2019

No dia 31 de maio de 2019 , a cantora Zélia Duncan lançava Tudo É Um, uma espécie de antídoto musical aos tempos sombrios, um álbum repleto de afeto, pela gravadora Biscoito Fino .

Produzido por Christian Oyens , parceiro de Zélia em tantas canções, o álbum revisitou a sonoridade folk pop do início de sua trajetória: “Foi um álbum quase todo gravado ao vivo, ou seja, com todos nós tocando juntos, inclusive a voz, com exceção de metais e cordas. Minha voz reage aos instrumentos, que reagem a mim, porque “tudo é um”. Um mesmo desejo gigante de arrancar prazer dessa vida e encontrar mais, muito mais cúmplices por aí” , pontuou Zélia na ocasião do lançamento.

Agora, Medusa , parceria com Zeca Baleiro incluída no álbum, ganha videoclipe inédito, que estreou nesta quinta-feira (26). Sobre ele, a própria Zélia Duncan explica que nasceu entre tantas músicas do processo criativo da dupla.

“Medusa, parceria minha com Zeca Baleiro, nasceu junto com um punhado de canções que fizemos, quando estávamos em turnê juntos. Faz parte do álbum “Tudo É Um”, que concorreu ao Grammy ano passado. É uma alegria especial ver o clipe estrear depois de tantos percalços, incluindo a pandemia, que nos impediu de fazer a ideia original de um clipe presencial, já com roteiro pronto. Até que os diretores, Clarissa Ribeiro e Lorre Mota, sugeriram de fazermos à distância, em 3D, com a artista gráfica, Bárbara Kani. Achei um desafio imenso e desafio é comigo mesmo, partimos para viabilizar. O processo é lento e com a distância forçada, demorou ainda mais. Mas eu confiei muito em Clarissa e Lorre, sempre atentos, me estimulando e resolvendo as questões que apareciam”.

