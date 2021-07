Zélia Duncan desmente casamento com ex de Jô Soares: “Tô gargalhando aqui!”

Repodução/Instagram Zélia Duncan





Pelo visto, Zélia Duncan não gostou de ler sobre o seu namoro com a designer gráfica Flávia Soares, ex-mulher do apresentador Jô Soares, nas páginas do jornal “Extra” deste sábado (24).

Ao repercutir a publicação, que diz que “depois de cinco anos de relacionamento, as duas deram entrada nos papéis da união estável para formalizar” o matrimônio, a cantora e compositora carioca usou o Twitter para contestar essa versão.





“Hoje saiu uma nota dizendo que vou casar. Esse povo, além de não ter o que fazer, fica dando notícia velha! Tô gargalhando aqui!”, escreveu Duncan, em meio à divulgação do recém-lançado álbum “Pelespírito”, que celebra suas quatro décadas de ofício e marca o seu retorno à Universal Music, companhia pela qual lançou discos como “Sortimento”, “Eu Me Transformo em Outras”, “Pré Pós Tudo Bossa Band”, entre outros.

A informação, no entanto, não passou despercebida. No microblog, internautas comentaram a questão: “Casa de novo. O brasileiro precisa de algo bom para comemorar”, sugeriu a primeira, levando a artista às risadas, enquanto a segunda lhe disse para deixar as pessoas se ocuparem um pouco com coisa boa, “nem que seja antiga, mas que seja agradável. Tá tudo tão triste”. Já a terceira brincou: “Renove os votos só para confirmar o que foi escrito”.

Hj saiu uma notícia, dizendo q vou casar… esse povo além de não ter o q fazer, fica dando notícia velha! Tô gargalhando aqui! — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) July 24, 2021