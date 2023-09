Zelensky pede punição para a Rússia em discurso na ONU

Reprodução/ONU – 19.09.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursando na 78º Sessão da Assembleia Geral da ONU

Nesta terça-feira (19), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , discursou na 78º Sessão da Assembleia Geral da ONU, que ocorre na cidade de Nova York, Estados Unidos. Está é a primeira vez desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia que Zelensky participa de forma presencial — em 2022 ele participou de forma remota .

No discurso, Zelensky reclamou do arsenal nuclear que a Rússia possui, levantando que a Ucrânia se desfez das aramas nucleares na década de 1990. “A Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear, e o mundo decidiu que a Rússia deveria manter o seu. Terroristas não têm direito de ter armas nuclear”, disse o presidente ucraniano.

Segundo o presidente ucraniano, o fato da Rússia possuir tal arsenal traz o clima de que cada guerra por ser “a última guerra”, sendo uma alusão a um clima de ‘guerra fria’ e de uma possível destruição catastrófica.

Zelensky reforçou que a Rússia tem usado da fome como uma arma de guerra: “Os portos ucranianos foram bloqueados e são alvos de mísseis e drones. É uma tentativa da Rússia de usar a falta de comida no mercado global como arma”.

Além da fome, Zelensky afirma que a Rússia tem se apoiado na energia como forma de arma, relembrando o uso do óleo e do gás para “enfraquecer líderes de outros países”. “A Rússia está usando energia nuclear como arma, está tornando usinas de energia de outros países como bombas. Veja o que eles fizeram com a nossa usina de Zapozhizhia “.

Zelensky também fez menção aos casos de deportação de crianças da Ucrânia para a Rússia, dizendo que milhares de crianças haviam sido raptadas nos territórios ocupados.

“O Tribunal Penal Internacional deu uma ordem de prisão para Vladirmir Putin, o presidente da Rússia, por causa desses crimes. Tentamos trazer as crianças de volta, mas o tempo está passando. O que acontecerá com elas? Essas crianças aprendem a odiar a Ucrânia. Isso é um genocídio, quando usam ódio contra uma nação, sempre tem continuação” disse o presidente ucraniano.

O líder da Ucrânia afirmou que, no futuro, vários assentos na Assembleia Geral da ONU devem ficar vazios devido a possíveis conflitos da Rússia com outros países, e que não há como fazer negociação com o país. “Não se pode confiar no mal. Perguntem a [Yevgeny] Prigozhin se dá para contar com as promessas de Putin”, fazendo referência ao ex-aliado de Putin, que morreu em uma queda de avião .

“Precisamos nos unir para derrotar o agressor e canalizarmos a energia para responder a esse desafio. Se as armas nucleares precisam ser restringidas, toda a guerra pode ser a guerra final, mas temos que nos garantir que agressão não acontecerá novamente”, disse Zelensky.

Durante o discurso, ele fez diversas menções a proposta de paz que a Ucrânia está sugerindo, que prevê uma manutenção no território e na soberania dos dois países.

Fonte: Internacional