Zelensky chega atrasado em reunião com Lula

Presidencia Ucrânia – 02.08.2023 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou nesta quarta-feira (20) com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Nova York, nos Estados Unidos. A reunião estava prevista para começar 16h, mas iniciou com 10 minutos de atraso por causa do líder ucraniano.

Zelensky chegou ao hotel em que Lula está hospedado às 16h05. Ele entrou na sala de reunião por volta das 16h10, quando as autoridades presentes no local puderam dar início ao diálogo entre os presidentes. Não houve qualquer incômodo por parte dos brasileiros em relação ao atraso.

Antes de chegar ao hotel, Zelensky precisou “driblar” os jornalistas que estavam na entrada. O presidente ucraniano entrou no local por uma porta lateral para evitar maior atraso.

A reunião

Nas redes sociais, Lula afirmou que conseguiu ter um bom diálogo com Zelensky e que os dois países irão manter contato.



“Hoje me reuni em Nova York com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tivemos uma boa conversa sobre a importância dos caminhos para construção da paz e de mantermos sempre o diálogo aberto entre nossos países”, escreveu Lula.

Já Zelensky chamou o encontro de “importante”, “construtiva” e “honesta”. A publicação foi feita nas redes sociais.

“Reunião importante com Lula. Após a nossa discussão honesta e construtiva, instruímos as nossas equipas diplomáticas a trabalhar nos próximos passos nas nossas relações bilaterais e nos esforços de paz. O representante brasileiro continuará participando das reuniões da Fórmula da Paz”, escreveu.





O presidente brasileiro e Zelensky se reuniram presencialmente pela primeira vez após meses de opiniões divergentes sobre a Guerra na Ucrânia. A dupla viajou aos Estados Unidos para discursar na terça (19) na Assembleia Geral da ONU.

O ministro das relações exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, relatou que o bate-papo foi “caloroso e honesto” e que cada país colocou sua posição sobre o conflito no leste europeu.

Fonte: Internacional