Zelador perde emprego na pandemia e ganha R$ 311 milhões em loteria na Austrália

Um zelador da cidade de Melbourne, na Austrália, lutava para manter sua família depois de ter perdido o emprego por conta da pandemia do novo coronavírus. Como recompensa pelo esforço, num dia de muita sorte, ele ganhou o equivalente a R$ 311,7 milhões na loteria do país, seguno o jornal The Sun.

O prêmio foi o terceiro maior já pago na história da “Powerball”, sorteio local. A probabilidade que australiano teve de acertar os números corretos era de uma em 134 milhões.

“Estou muito animado! Verifiquei meu bilhete na noite passada e não consegui dormir depois disso!”, conta o pai que deseja permanecer anônimo. Ele disse que planeja quitar sua casa e “preparar os filhos para o resto da vida”.

“Perdi meu emprego durante um dos muitos bloqueios aqui em Melbourne. Tínhamos acabado de comprar uma casa e não prevíamos isso”, diz ele.

Apesar de sua nova fortuna, o homem permaneceu humilde, dizendo que espera que o dinheiro ajude a tornar a vida melhor para sua família.