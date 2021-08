Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Reprodução: iG Minas Gerais Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho, 62 anos , está internado por Covid-19 desde sábado (14). O cantor está na Santa Casa de Saúde São Jose, no Rio de Janeiro. A assessoria do cantor informou que ele deu entrada no hospital para monitoramento e tratamento da doença. Segundo o hospital, Zeca apresenta “bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de oxigênio”. O sambista já recebeu as duas doses da vacina.