Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O cantor Zeca Pagodinho foi internado nesse sábado (14/8) com Covid-19 no Rio de Janeiro.

De acordo com a Casa de Saúde São José, no Humaitá, “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”.

À Quem, a assessora de Zeca afirmou que ele está em contato com a família e recebeu um “mimo” de um dos filhos. “Está tudo em contato diário com a família. Um dos filhos esteve hoje no hospital e deixou jornais e palavras cruzadas para ele ocupar o tempo”, afirmou.

O cantor, que tem 62 anos, já foi vacinado com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Recentemente, o cantor fez um apelo para que todos se vacinem, inclusive com a segunda dose do imunizante: “Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos”.