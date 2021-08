Zeca Pagodinho apresenta evolução em tratamento contra Covid, diz boletim médico

Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho está evoluindo

O cantor Zeca Pagodinho permanece internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratamento de Covid-19. De acordo com o novo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (17/8), o sambista de 62 anos “vem apresentando evolução clínica, com bom estado geral, e segue sem necessidade de suporte de oxigênio”.

Como noticiou o colunista Ancelmo Gois, Zeca Pagodinho apresenta sintomas leves do coronavírus e tem feito a alegria de enfermeiros e médicos do hospital onde se encontra, entoando letras de Lupicínio Rodrigues (1914-1974) e de Silvio Caldas (1908-1998). A assessoria de imprensa do artista, que já havia tomado as duas doses da vacina contra a doença, informou que ele está apenas sendo monitorado. Que como é “muito agitado”, o médico do cantor achou por bem tê-lo por perto.

O cantor e compositor carioca, que está isolado em um quarto, testou positivo para o coronavírus após uma pessoa da família ser diagnosticada com a doença. Ele foi internado no último sábado (14/8), para fazer exames e ser monitorado.

Zeca passou os primeiros meses da pandemia isolado em um apartamento na Barra. Desde o fim do ano passado, ele se isolou com a família em Xerém. Há uma semana, ele fez uma live do Dia dos Pais.