Zeca do Bahia pode ser o substituto de Juninho Capixaba que foi suspenso

Marcelo Chamusca vai para a terceira passagem pelo Fortaleza. O treinador comandou o Tricolor duas vezes na carreira: em 2014 e 2015, quando o clube estava na Série C do Brasileirão. Ao todo, o comandante acumula 86 partidas pelo time, com 49 vitórias, 28 empates e 9 derrotas, com 67,82% de aproveitamento. Em 2015, Chamusca ainda conquistou o Campeonato Cearense pelo Leão.

Chamusca é ainda o único técnico brasileiro que conquistou o acesso em todas as divisões do futebol brasileiro: Salgueiro em 2013 da Série D para a Série C, Guarani em 2016 da Série C para a Série B, Ceará em 2017 da Série B para a Série A.