Zeca Dirceu fecha acordo e será líder do PT na Câmara

O Partido dos Trabalhadores (PT) chegou a uma decisão nesta quinta-feira (05) acerca do parlamentar que os representará na Câmara em 2023. Após um acordo fechado entre a corrente majoritária petista CNB (Construindo um Novo Brasil) e o grupo de alas chamado “esquerda do PT”, ficou decidido que o parlamentar Zeca Dirceu (PT-PR) ficará com a responsabilidade em 2023.

Segundo o acordado firmado, a CNB ficará com o cargo neste ano, com o deputado Dirceu, passando liderança em 2024 para Odair Cunha (PT-MG). Para que todos aceitassem as condições propostas, a vaga dos petistas na Mesa Diretora da Câmara será de Maria do Rosário (PT-RS).





Após a saída de Cunha do cargo, quem entrará, em 2025, será o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), sendo substituído em 2026 por Pedro Uczai (PT-SC). As discussões para os cargos começaram logo após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes mesmo do Congresso tornar a abrir após o recesso.

Zeca Dirceu era o mais cotado para assumir o cargo logo no primeiro ano do mandato, representando a CNB. Filho do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula José Dirceu, ele se encaminha para o quarto mandato como deputado.

A bancada do PT foi a 2ª maior da Casa, com 68 deputados eleitos em 2022. Em primeiro está o PL, com 99 parlamentares.

Além do líder da legenda na Câmara, outros cargos foram definidos: José Guimarães (PT-CE) foi nomeado para a Liderança do Governo na Câmara; enquanto isso, Jaques Wagner (PT-BA) será o Líder do Governo no Senado; por fim, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) assumirá a Liderança do Governo no Congresso.

