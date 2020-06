Zeca Camargo e Tom Cavalcante podem substituir Lacombe na Band

No episódio desta quinta-feira (25) do “De Férias com o Ex”, Diego Poggetti será eliminado. Antes, ele se envolverá em uma confusão ao negar um selinho em Rafa, primeiro participante gay do programa.

Reprodução Diego e Rafa

Depois do ocorrido, Rafa Vieira acusou Diego de homofobia por negar o beijo em uma brincadeira entre os participantes. “Eu acho um absurdo a gente tentar reduzir algo tão sério como a homofobia a um simples ato imaturo do Rafael. Ele tem sido tão baixo e oportunista que tentou se valer de uma situação que nem era com ele”, disse Poggetti em entrevista ao Notícias da TV .

Na brincadeira que causou toda a confusão, Jéssica pediu que Rafa desse um selinho em Diego, que recusou. Ela então pediu que Diego desse um selinho em Caio, que deu um estalinho rápido no colega. Rafa não gostou nada da atitude e foi chorar no banheiro.

“Bárbara questionou se isso não seria um ato de masculinidade frágil eu ter recusado [o beijo]. Logo após houve a situação com o Caio. Eu, como bem resolvido, fiz questão de mostrar que não haveria problema algum beijar uma figura masculina. Quando a masculinidade é frágil pouco importa a orientação. O homem frágil, como eles gostam de falar, teria receio de beijar qualquer outro homem, ainda que fosse um amigo próximo”, explicou Diego.

O empresário finalizou a entrevista sendo enfático: “Se fosse um ato homofóbico, ele deveria urgente ter me processado para não deixar impune, mas o Rafael sabe muito bem que isso não passou de um showzinho para militar na internet e tentar me escrachar. Mas nem isso ele conseguiu”.