Política
Zé Preto quer programa itinerante de saúde em áreas rurais
Buscando melhorar o acesso aos serviços básicos de saúde que a população mais carente de comunidades rurais necessita, o deputado Zé Preto (sem partido) apresentou proposta de criação do Programa Estadual Saúde Rural Itinerante, a ser executado e coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Conforme o Projeto de Lei (PL) 14/2026, a própria Sesa definirá as áreas prioritárias para a execução do programa, com base em critérios técnicos, epidemiológicos e territoriais. Com no mínimo duas edições mensais, em localidades distintas, os atendimentos itinerantes deverão abarcar procedimentos ambulatoriais e demais serviços também definidos pela pasta.
Em mensagem, Zé Preto argumenta que a universalização da saúde ainda é um desafio, pois persistem “desigualdades significativas no acesso aos serviços públicos entre áreas urbanas e rurais”, muito em razão da distância, da limitação de infraestrutura instalada e da difícil fixação de profissionais em algumas regiões.
“A iniciativa encontra respaldo nos princípios do Sistema Único de Saúde – universalidade, integralidade e equidade – e colabora para a redução das desigualdades regionais, aproximando os serviços públicos das comunidades mais vulneráveis e promovendo a dignidade da pessoa humana”, afirma aos pares.
As ações elencadas na proposta vão desde consultas médicas e de enfermagem até distribuição de materiais educativos, passando por exames clínicos e laboratoriais, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, além de orientações sobre cuidados preventivos, hábitos saudáveis e acompanhamento de grupos prioritários.
Pela eficácia e efetividade dos atendimentos itinerantes, o texto prevê divulgação com antecedência mínima de 15 dias, de horários, locais e especialidades.
O PL 14 possibilita ainda a assinatura de convênios, termos de cooperação ou outros instrumentos com municípios e entidades públicas. O estado também poderá estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades da sociedade civil e organizações públicas ou privadas.
Caso a matéria seja convertida em lei, fica a cargo do Poder Executivo regulamentá-la em até 90 dias. Ela passará pelas comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças da Assembleia.
Fonte: POLÍTICA ES
Jéssica Beatriz, filha do cantor Leonardo revela status amoroso após ganhar flores
A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, de 31 anos, voltou a falar sobre sua vida amorosa nas redes sociais e atualizou...
Homem é morto a tiros durante assalto em propriedade rural de Jaguaré
Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (6) durante um assalto em uma propriedade...
Latino sofre acidente de ônibus em rodovia de SP, mas passa bem: ‘Livramento’
O cantor Latino e sua equipe sofreram um acidente de ônibus na madrugada desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís...
PF apreende cerca de 30 kg de haxixe, passaportes falsos e captura foragido no Aeroporto de Guarulhos
São Paulo/SP. A Polícia Federal realizou, nessa quinta-feira (5/3), no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, uma série de ações de fiscalização...
PF combate comercialização ilegal de medicamentos estrangeiros em Minas Gerais
Ipatinga/MG. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/3), a Operação Sanitas, com o objetivo de combater a comercialização ilegal de medicamentos...
Projeto fixa piso salarial para remunerar conselheiros tutelares
Proposta apresentada pelo deputado Coronel Weliton (PRD) fixa em dois salários mínimos vigentes o piso salarial dos conselheiros tutelares. A...
Deputado quer programa itinerante de saúde em áreas rurais
Buscando melhorar o acesso aos serviços básicos de saúde que a população mais carente de comunidades rurais necessita, o deputado...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Estrangeiro procurado pela Interpol é preso pela Polícia Federal em São Mateus
Um homem de nacionalidade portuguesa, que não teve nome e idade divulgados, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta...
Corpo de lavrador que desapareceu em rio de São Mateus é encontrado
O corpo de Leomário Araújo Berto, de 36 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (2), foi encontrado na...
Prefeitura monitora nível do Rio Cricaré e presta assistência a famílias desalojadas em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil, segue realizando o monitoramento contínuo...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Espírito Santo recebe três alertas de chuvas intensas por três dias seguidos
Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas amarelos (de menor grau de severidade) para chuvas intensas e ventos fortes no...
Governo do Estado realiza entregas e anuncia novos investimentos em Pancas
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta quinta-feira (05), em Pancas para realizar uma...
TVE e Espírito Santo FM transmitem show de Mãeana com orquestra 100% feminina
A TVE e a Espírito Santo FM 89.1 transmitem ao vivo, na próxima sexta-feira (06), o concerto da Orquestra Sinfônica...
Nacional
Quem é a mulher que foi baleada no velório da mãe em MG; vídeo
Amanda de Almeida Arantes, de 27 anos, foi atingida por três disparos, um deles na região da coluna, e segue...
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Policial
PRF detém homem por furto em igreja em Cachoeiro de Itapemirim
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem por furto qualificado na tarde desta quinta-feira (05), no km 420 da...
Governo do Estado inaugura nova sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão
A Polícia Militar recebeu nessa quinta-feira (05) as novas instalações da sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão. A solenidade...
PRF recupera motocicleta clonada em Serra
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta clonada na tarde desta quinta-feira (05), por volta das 15h, no trecho...
ENTRETENIMENTO
Lucas Buda pede Joyce Magalhães em casamento de joelho: ‘Casa comigo?’
Lauana Prado aproveita praia no Rio e exibe barriga de gravidez: ‘Primeira praia do Dom’
A cantora Lauana Prado, de 32 anos, aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma ida à...
Kesha faz topless em meio a flores e celebra fase da carreira em turnê: ‘Melhores anos’
A cantora Kesha, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (5) ao compartilhar uma série de fotos...
POLÍTICA
Zé Preto quer programa itinerante de saúde em áreas rurais
Buscando melhorar o acesso aos serviços básicos de saúde que a população mais carente de comunidades rurais necessita, o deputado...
Iniciativa estabelece alíquota única de 1% para o IPVA no estado
No Espírito Santo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) apresenta atualmente duas alíquotas: 2% para veículos de...
Polese quer central do Samu exclusiva para o norte e noroeste do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer descentralizar o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) estendendo o atendimento ao interior do estado....
Esportes
Palmeiras vence Novorizontino e fica perto do título do Paulistão
Em uma noite de tensão e emoção na Arena Crefisa Barueri, o Palmeiras deu o passo mais importante rumo ao...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
-
São Mateus7 dias ago
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
-
Nacional5 dias ago
Casal é flagrado fazendo sexo em oratório católico de Copacabana
-
São Mateus4 dias ago
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
-
Nacional5 dias ago
Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo
-
Regional3 dias ago
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
-
Regional4 dias ago
Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES