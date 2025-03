Zé Preto propõe evento de agroturismo em Guarapari

Pensando no fortalecimento do turismo rural em Guarapari, o deputado Zé Preto (PP) quer criar a Semana de Incentivo ao Agroturismo e Negócios da Rota da Ferradura, sempre na segunda semana do mês de abril. A proposta está no Projeto de Lei (PL) 98/2025, que será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia.

A matéria visa, entre outros objetivos, valorizar os produtores rurais e empreendedores locais; estimular a cultura e o turismo rural; e facilitar a troca de experiências e parcerias entre produtores, empresários, turistas e órgãos governamentais para o fortalecimento da rota.

Conforme o texto, a organização e a execução das atividades poderão ter a parceria de órgãos públicos estaduais e municipais; entidades do setor agropecuário e turístico; associações de produtores rurais e cooperativas; instituições de ensino e pesquisa ligadas ao desenvolvimento rural e sustentável; e empresas e organizações da sociedade civil.

Atrativos da rota

“O município abriga em suas montanhas um potencial inexplorado para o turismo rural, gastronômico e ecológico, destacando-se a Rota da Ferradura, percurso que se estende da localidade de Buenos Aires até a comunidade Boa Esperança”, afirma Zé Preto. Para o deputado, a criação de uma data dedicada a eventos pode fomentar um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e alinhado à crescente demanda por experiências autênticas e diferenciadas no setor turístico.

A Rota da Ferradura possui vales, cachoeiras e paisagens rurais, com potencial para “atividades como trilhas, cavalgadas, turismo de aventura e ecoturismo”. O deputado ainda ressalta que a vocação agropecuária repercute na produção de alimentos artesanais, orgânicos e sustentáveis.

O incentivo por melhor estrutura para a região também colabora, na opinião do autor, com menor êxodo rural e promoção de sucessão familiar nas propriedades, nas atividades produtivas e na preservação das tradições.

Caso o projeto seja aprovado e convertido em lei, a semana será incluída no anexo da Lei Estadual 11.212/2020 (Consolidação de Datas Comemorativas).

A Rota da Ferradura foi reconhecida pela Lei Estadual 11.786/2023, de autoria do deputado licenciado Tyago Hoffmann (PSB). O trecho interliga a BR-101 aos distritos de Buenos Aires, Boa Esperança, Arraial do Jaboti e Jaboti.

