Zé Neto & Cristiano lançam o novo EP “Voz e Violão”

Com uma mensagem auto-afirmativa poderosa, a cantora Kynnie lançou nesta quinta-feira (19) seu novo clipe Linda, Chique, Sexy & Braba. Desde a escolha do nome da faixa até a data de lançamento, nada é por acaso: no título, quatro adjetivos escolhidos a dedo, traduzindo tudo o que ela é e representa. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre, via Inbraza e Liga Entretenimento . A produção é do trio Dogz, formado por Ruxell, Pablo Bispo e Sergio Santos.

O Dia da Consciência Negr a vem carregado de significado e está alinhado com as convicções da artista, que não tem medo de se posicionar sobre temáticas como racismo, diversidade, empoderamento feminino e causas LGBTQIA+.

A música encerra a trilogia que teve início com as canções Simples e Assim e Desculpa os Áudios . Em conjunto, as três faixas compõem uma verdadeira jornada da heroína, na qual ela se apresentou segura e potente, na sequência sofreu por amor, e agora dá a volta por cima com empoderamento e autoconhecimento, respectivamente.

