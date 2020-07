Zé Neto choca ao encontrar amigos sem máscara: “É a turma da Covid”

O cantor Zé Neto, que recentemente foi diagnosticado com Covid-19 e já está curado, gerou polêmica ao postar um vídeo na última terça-feira (28) em que mostra seu encontro com amigos em uma fazenda. Além de todas as pessoas estarem sem máscara, o sertanejo, que faz dupla com Cristiano, fez um comentário que não agradou muita gente.

Reprodução/Instagram Zé Neto e amigos





Rindo com os amigos, Zé Neto disse o seguinte no vídeo alvo de críticas: “Para evitar os ‘mimizentos’, todo mundo vai perguntar: ‘Por que vocês estão sem máscara?’. É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma da Covid”. A brincadeira do cantor não foi bem interpretada e muita gente achou que a sua atitude minimiza a doença que está matando mais de mil pessoas por dia só no Brasil.





“Procurei no vídeo inteiro, mas não achei a noção”, comentou um seguidor. “Quem já teve realmente fica imune? Porque eu tive, já me curei e morro de medo de sair de casa e passar pra alguém. Não me sinto segura”, escreveu outro. “Independente de já ter pego a doença ou não, acho que usar máscara é indispensável né…”, acrescentou mais um.