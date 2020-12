Zé Gotinha nega aperto de mão a Bolsonaro durante evento

Isac Nobrega / Correio Braziliense A situação ocorreu na manhã desta quarta-feira (16)

Na manhã desta quarta-feira (16), o governo lançou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 . Durante o evento, ocorrido no Palácio do Planalto, o Zé Gotinha – personagem das campanhas de vacinação infantil contra a poliomielite – também esteve presente e se tornou assunto nas redes sociais após se esquivar de um aperto de mão do presidente Jair Bolsonaro . As informações são do jornal Correio Braziliense.

Segundo a publicação, quando viu o personagem indo em sua direção, Bolsonaro estendeu a mão, no entanto, em vez de retribuir o gesto, Zé Gotinha fez um sinal de positivo e não apertou a mão do presidente. O mandatário então fez uma aproximação e deu tapinhas nas costas do personagem.

Ainda de acordo com o jornal, outro fato que marcou o evento foi que o mascote era um dos poucos fazendo o uso de máscara na ocasião, em meio a aglomeração de ministros, governador e parlamentares.

Vacinação

Ainda na mesma ocasião, segundo o portal, o presidente adotou um tom ameno e disse que se houve “extrapolações ou exageros”, foi com a intenção de encontrar uma solução para a pandemia .

Depois de colocar em dúvida a eficácia e segurança das vacinas, além de exigir a assinatura de um termo de responsabilidade para quem as tomasse, Bolsonaro disse que está “irmanado” com governadores e que o Plano lançado hoje é a melhor alternativa contra a doença.