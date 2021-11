Zé Felipe revela tamanho do pênis: “Não é grande, mas é grosso”

multishow Zé Felipe no Lady Night

Zé Felipe, de 23 anos, revelou seu dote peniano na última terça-feira (23), durante participação no “Lady Night”, no Multishow. O cantor, que participou do programa com sua esposa, Virginia Fonseca, confessou. “Ele não é muito grande, mas é grosso que só a [email protected]“, disse o cantor, aos risos.

À situação, Virginia Fonseca, de 22 anos, ainda comentou que com frequência apaga vídeos que publica nas redes sociais, pois o marido fica sem cueca em casa, o que faz com que o conteúdo fique explícito demais. “Já apareceu o pau dele, o saco. Vaza sempre print dele com o pênis marcando, é uma loucura”, disse a influenciadora para Tatá Werneck, apresentadora do talk-show.

Zé Felipe e Virginia Fonseca se casaram em março de 2021. À época, eles trocaram declarações no Instagram. “E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe! Como eu sempre digo, te amo infinito e além”, escreveu ela, ao publicar algumas fotos da cerimônia. Além do casamento, eles ganharam notoriedade após o nascimento de Maria Alice, primogênita dos artistas.