Zé Felipe opina sobre confusão envolvendo Neymar, Jade e João Guilherme

Instagram Zé Felipe, João Guilherme, Jade Picon e Neymar

A madrugada desta terça-feira (07) foi agitada para João Guilherme, Jade Picon e Neymar. Segundo informações do “Gossip do Dia”, a modelo teria se envolvido com o craque do PSG em uma festa realizada em São Paulo. O suposto affair surpreendeu alguns alguns internautas, pois Jade terminou o namoro com João Guilherme recentemente e Neymar, por sua vez, está em um relacionamento com Bruna Biancardi.

Irmão de João Guilherme e conhecido por gostar de uma fofoca, logo fãs de Zé Felipe começaram a convocá-lo para opinar sobre a confusão. Então, na manhã desta terça-feira (07), o cantor compartilhou uma posição nas redes sociais. “Respondendo a perguntas aqui que está lotado desde ontem à noite. Este telefone não para. Só tenho uma coisa para falar para vocês: a Culpa é da CBF” ironizou ele, que é casado com Virginia Fonseca. “Foi o seguinte, o menino Ney veio desenvolver um belíssimo trabalho, a CBF derrubou e ele foi o quê? Foi para o evento [e deu no que deu..]”, completou ele.

Em seguida, Virginia deu um “puxão de orelha” no marido por dar corda para a história. “Juro que tentei, João”, disse ela, se referindo ao cunhado. Após os rumores de que Jade teria ficado com Neymar virem à tona, João Guilherme deixou de seguir o craque nas redes e, como forma de “vingança”, curtiu uma série de postagens de Bruna Marquezine no Instagram.

Preocupados, fãs do ator começaram a mandar mensagens de apoio a ele. Em resposta a onda de solidariedade, o mesmo tranquilizou. “Não vou dormir em posição fetal hoje, eu juro que tá tudo bem, família”, postou ele no Twitter, que depois completou: “Vou aproveitar e virar cantor sertanejo”, dando a entender que sua história renderia uma boa canção ao estilo “sofrência”.

Para piorar a situação, em interação com seus seguidores no Instagram, João Guilherme deixou escapar um print de uma conversa com Jade, na qual ele parece bem irritado com os rumores envolvendo Neymar. “Descobri quem você ficou. Obrigado de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Mas parabéns foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminarmos assim, mesmo mesmo mesmo”, dizia o texto de João a Jade. Até o momento, nenhum dos três artistas envolvidos se posicionou publicamente sobre o assunto.