Zé Felipe e Virgínia são acusados de gordofobia nas redes sociais

Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca, Zé Felipe e a filha Maria Alice

O casal de influenciadores Zé Felipe e Virgínia foram acusados de gordofobia nas redes sociais após a youtuber publicar um vídeo nos stoires rindo de um vídeo sobre compulsão alimentar.

O casal e amigos estavam brincando com o vídeo, que é um viral de uma mulher que estava falando do probelma com a obesidade e compulsão alimentar. Ela dizia que comia 12 pães por dia e segundo o Tik Toker Matheus Baldi, o casal será processado pela menina que apareceu no vídeo. Veja no vídeo:

Leia Também

a moça do vídeo ficou muito triste com a situação e acusa os dois de serem gordofóbicos pic.twitter.com/jwvB8JrdYd — g. (@gossipinhadodia) November 24, 2021

Nas redes sociais, o casal foi criticado e acusados de gordofobia:

virginia e ze felipe processados por gordofobia o casal bolsominion ataca novamente — gio (@giovanefairly) November 24, 2021





virginia e ze felipe sendo acusados de gordofobia e como sempre o povo passando pano… kkkkkk falo nd!!! — ‏ً (@PRADAFANCY) November 24, 2021

Zé felipe e Virgínia sendo acusados de gordofobia e ngm falando porcaria nenhuma — 👻 (@sadslub) November 24, 2021