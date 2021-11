The Music Journal Brazil Zé Felipe e Virgínia Fonseca são acusados de gordofobia

O casal Zé Felipe e Virginia Fonseca é acusado de gordofobia, desde que a influenciadora postou um story no qual o seu companheiro surge rindo de um vídeo onde uma jovem obesa afirma comer, em média, 12 pães no café da manhã . As informações são do POPline.

Zé Felipe e Virginia Fonseca estavam dentro do carro e na companhia de outras pessoas no momento da gravação do vídeo.

Ainda de acordo com a publicação, além de serem acusados de gordofobia, eles correm o risco de serem processados. A jovem, que aparece no vídeo, conversou com o criador de conteúdo Matheus Baldi e afirmou que pretende processar o casal por ter sido exposta no contexto de gordofobia.

Confira: