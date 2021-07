Zé Felipe é detonado por divulgar música com DJ Ivis e dá unfollow no artista

Reprodução Zé Felipe é detonado por parceria com DJ Ivis





O cantor Zé Felipe foi detonado nas redes sociais neste domingo (11) após publicar em seu perfil oficial no instagram um banner de divulgação da faixa “Galega”, parceria com DJ Ivis, artista acusado de agredir sua esposa .

O DJ Ivis foi exposto por Pamella Holanda, que postou vídeos em seu perfil na rede social apanhando do artista. A publicação de Zé Felipe aconteceu depois da revelação de Pamella e gerou revolta na web.





Com isso, Zé Felipe tentou se explicar e disse que a sua equipe foi responsável pela publicação. “Gente, vi umas pessoas me xingando no Instagram porque postaram um banner da música Galega, mas não fui eu. Eu tenho uma equipe de marketing que posta essas coisas, as pessoas dançando”, disse Zé Felipe.

O cantor sertanejo ainda deu unfollow no DJ Ivis. Zé Felipe e Ivis gravaram o single “Galega”, música de trabalho do filho de Leonardo. No feed de Zé Felipe, há diversas postagens com Ivis.