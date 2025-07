Zé Coxinha inicia nova fase com receita reformulada e aposta em expansão no Espírito Santo

Evento apresenta degustação, bastidores da operação e condição especial para novos franqueados

No dia 1º de agosto, às 15h, a cidade de Vitória (ES) recebe um evento exclusivo que marca o início de uma nova fase da tradicional Zé Coxinha. Agora sob gestão da Tastefy — uma das maiores franqueadoras do país — a marca apresenta ao público capixaba um modelo de negócio reformulado e ainda mais atrativo. A grande novidade fica por conta da nova receita, desenvolvida em fábrica própria, que será apresentada aos participantes em primeira mão, com degustação durante o encontro.

O evento é voltado a pessoas com perfil empreendedor, investidores ou donos de ponto comercial que buscam um modelo de negócio enxuto, com produto de giro rápido, marca reconhecida e apoio completo da franqueadora.

Além da experiência sensorial com os novos produtos, os participantes poderão conhecer os bastidores da operação, conversar com consultores e franqueados da rede e descobrir, com exclusividade, uma condição especial para aquisição da franquia — válida apenas para quem estiver no local.

A entrada é gratuita, mediante inscrição pelo Sympla: sympla.com.br/evento/encontro-para-investidores-ze-coxinha

Serviço:

Encontro de Investidores – A nova fase do Zé Coxinha no ES

Data: 01/08/2025

Horário: 15h

Local: Av. Vitória, 1190 – Forte São João, Vitória – ES, 29017-022

Vagas limitadas.