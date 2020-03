Zambelli volta a atacar Gleisi: “posa de vítima ao ouvir palavrão. Cresça!”

arrow-options Montagem/Agência Senado Zambelli elogiou agressoses de Gleisi e acabou ouvindo resposta da petista

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) ainda não está pronta para deixar no passado a discussão com Gleisi Hoffmann sobre a confusão em que a petista se envolveu na porta de um hotel no Rio de Janeiro. Segundo a psolista, a representação criminal feita pela presidente do PT junto ao STF serve apenas para “gerar manchete”.

“Dica, Gleisi: NÃO CABE ao STF receber esse tipo de representação. Será que nem isso a sua assessoria sabe, ou fez só para gerar manchetes mesmo? De qualquer forma, foi VOCÊ que chamou de “agressor” e expôs à violência esquerdista um casal indefeso que sequer encostou em você”, escreveu Zambelli nas redes sociais.

Três avisos para você, Gleisi: 1. “Fechar Congresso” é coisa de comunista, como você.

2. Nós duas temos seguranças. O casal que você expôs, não. VOCÊ os pôs em risco.

3. Você apoia regimes que METRALHAM manifestantes na rua, mas chora e posa de vítima ao ouvir palavrão. Cresça. — Carla Zambelli – 15/03 EU VOU (@CarlaZambelli38) March 2, 2020

Na sequência, ela listou ataques realizados pela “esquerda”, como a facada recebida pelo presidente Bolsonaro durante comício nas eleições de 2018, para criticar o fato de que Gleisi chamou de “agressão” o fato de ter ouvido um “vai para Cuba” do grupo que se envolveu na confusão no domingo.

“A Esquerda MATA cinegrafista com rojão, Dá FACADA em candidato da direita, Joga manifestante anti-Lula embaixo de CAMINHÃO EM MOVIMENTO, Joga BOMBA em manifestantes na Paulista, Tenta MATAR meu assessor a pauladas. E chama de ‘ agressão ‘ alguém gritar ‘vai pra Cuba'”, finalizou a deputada do PSL.

A discussão teve sequência, após uma primeira série de “troca de farpas” entre as duas partes no início da última segunda-feira (2), devido ao movimento realizado por Gleisi contra Zambelli e Bia Kicis , também deputada federal do PSL.

“Ingressei hoje, junto ao STF , com representações criminais contra deputadas federais do PSL , Carla Zambelli e Bia Kicis, por incitação e apologia ao crime, tipificados nos termos dos arts. 286 e 287 do Código Penal”, revelou a petista em seu perfil nas redes sociais.

Kicis, inclusive, também se posicionou e voltou a disparar contra Gleisi: “A amante coxa , vulgo Presidenta do PT, acaba de entrar com uma representação no STF contra mim e Carla Zambelli por incitação e apologia ao crime por termos compartilhado c/ vcs, amiguinhos, o vídeo em que é escorraçada de um hotel no RJ. Ela magoou!”