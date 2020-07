Zambelli usa música de Tom Zé em vídeo e pode ser processada

Luis Macedo/Câmara dos Deputados No vídeo, Zambelli exalta ações do governo Bolsonaro.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) poderá ser processada por Tom Zé e José Miguel Wisnik por ter utilizado a música “Xiquenique” , composta pela dupla, sem autorização em um vídeo. Na peça, a parlamentar exalta as ações do governo de Jair Bolsonaro.

Segundo o UOL , o Grupo Corpo, para o qual Tom Zé e Wisnik compuseram a música, disse que irá tomar as “medidas legais” contra Zambelli. “Repudiamos a falta de respeito com os autores da música e com o Grupo Corpo, proprietário do fonograma”, afirmou o grupo.

Em entrevista ao jornal O GLOBO , Wisnik expressou repúdio ao uso da música na peça de Zambelli. Ele disse que “não aceita” que sua música, originalmente composta para um espetáculo do grupo, fosse utilizada para fins políticos.

“É uma música que exalta a cultura popular nordestina, para cima. Mas ela é nossa, de quem a fez com este fim. Essa alegria não está a disposição para uso político e, já, eleitoral.”, disse o compositor.

Confira o vídeo: