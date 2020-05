Zambelli diz que não sabia das operações da PF e defende que não houve vazamento

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputada federal Carla Zambelli





A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) concedeu entrevista na manhã desta terça-feira (26) à CNN Brasil, onde falou sobre o possível vazamento de informações das operações da Polícia Federal (PF) deflagradas hoje para investigar superfaturamento e fraude por parte do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ) , na aquisição de materiais para combater a pandemia do novo coronavírus (Sars-cov-2), no que a deputada chamou de ” Covidão “.

Zambelli declarou ontem em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul que governadores já estariam sob investigação da PF. “A gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de ‘Covidão’, não sei o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal”, disse a deputada.

A deputada diz não ter tido acesso à informação sobre investigações da PF e que identificou as operações com base em observações de uma “cidadã”. ” Eu não sabia . Falei como cidadã e deputada que está observando o nosso país, que sabe que a corrupção é algo endemico no país”, afirmou Carla Zambelli em entrevista à emissora de televisão.

Zambelli disse ainda não saber da existência de fornecimento de informações privilegiadas. ” Não acredito que haja vazamento na PF. Não tenho conhecimento de vazamentos dentro da Polícia”, afirma. A deputa completou dizendo que “hoje eu coloco a mão no fogo pelo meu presidente”, sobre possível interferência política e corrupção no governo Bolsonaro.

A deputada federal defende que até o momento não houve casos de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo Zambelli, caso haja esquemas realizados por membros do Executivo “não vai ter nenhuma cobertura pra quem quiser sair da linha”.

“Hoje no governo federal pode até ter corrupção, mas se tiver vai ser pego”, afirmou.