Youtuber usa 10 mil litros de refrigerante para criar erupção; assista

Reprodução Preparação para a experiência durou quatro anos, custando um total de R$ 52.669,80





Um famoso youtuber da Rússia tentou criar “a maior erupção química com Coca-Cola de todos os tempos”. Para isso, ele despejou 10 mil litros do refrigerante em um recipiente e adicionou bicarbonato de sódio . Maksim Monakhov, mais conhecido como Mamix, filmou todo o processo e compartilhou em seu canal no Youtube.





A filmagem mostra ele e sua equipe despejando o refrigerante em um enorme barril e, em seguida, colocando o bicarbonato de sódio. Como resultado, uma enorme fonte de Coca-Cola sobe em direção ao céu, inundando tudo ao redor, incluindo os próprios participantes do experimento.





“Isso é tão assustador , tão legal”, gritam eles no vídeo.

O youtuber ainda contou que a preparação para a experiência durou quatro anos , custando um total 700 mil rublos (o equivalente a R$ 52.669,80 ), dos quais 446 mil rublos (R$ 35.063,04) foram apenas para comprar o refrigerante.

Em dois dias, o vídeo ganhou mais de cinco milhões de visualizações no YouTube .