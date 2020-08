Youtuber transforma melancia em Game Boy; assista ao vídeo

Reprodução/Youtube Youtuber Cedishappy transforma melancia em game boy

O Game Boy Advance é o segundo portátil mais popular na história, com mais de 81 milhões de unidades vendidas ao longo de 10 anos. E durante sua vida assumiu muitos formatos, do modelo original com orientação horizontal e tela não iluminada ao dobrável Game Boy Advance SP e o diminuto Game Boy Micro.

Mas nem nos sonhos mais loucos da equipe de engenharia da Nintendo alguém pensou em algo como o que o youtuber Cedrick “Cedishappy” criou: o Watermelon Boy, um console portátil montado dentro de uma melancia.

Não, você não leu errado. A carcaça do console é uma melancia “baby”, cuja polpa foi removida. Botões de arcade foram inseridos na casca, que também recebeu um recorte para encaixar uma tela LCD de 1,8 polegadas. O cérebro do console é um Rapsberry Pi rodando o software Emulation Station e um emulador de Game Boy Advance com o jogo Pokémon Emerald . O som ficou a cargo de um alto-falante preso na casca da melancia com palitos de dente.

Obviamente este não é um projeto “sério”, e as risadas de Cedrick durante o vídeo deixam claro isso. Melhor ainda é ver a reação de seus amigos ao console . Ou de estranhos ao ver ele jogando no supermercado, junto a outras melancias mais “naturais”, ou no metrô de Singapura, onde vive. O Watermelon Boy não vai durar tanto quanto um Game Boy Advance , mas certamente proporcionou ao seu dono tanta diversão quanto o original.