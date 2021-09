Youtuber afegã morta em atentado do Estado Islâmico gravou vídeo de despedida

Reprodução/Youtube Najma Sadeqi é vítima de atentado talibã

Najma Sadeqi, youtuber e estudante de jornalismo, foi morta no atentado ao Aeroporto Internacional de Cabul , no Afeganistão. Dias antes, ela gravou um vídeo de despedida aos fãs, pois ela seria proibida de gravar e mostrar a rotina por causa da volta do Talibã ao poder.

Na quinta-feira (26), duas explosões nos arredores do aeroporto deixaram ao menos 72 mortos e 140 feridos, em meio à retirada de afegãos e estrangeiros. Na quarta-feira (31), os Estados Unidos encerraram as operações de resgate. O ataque teve autoria de um braço do estado Islâmico.

Najma mantinha um canal de vídeos compartilhando receitas, músicas e looks que usava. Quatro dias após o retorno do Talibã no poder do Afeganistão, ela encerrou o canal. Segundo o Daily Mail, ela tinha medo de andar na rua e pediu orações dos fãs para proteção.

“Como não temos permissão para trabalhar e sair de casa, todos nós tivemos que gravar um último vídeo para vocês. E através deste vídeo diga adeus a todos vocês”, disse Najma.

A jovem fazia parte do canal Afghan Insider, que trata sobre notícias entretenimento e estilo de vida afegão. No vídeo, ela e a colega Rohina Rakhsar se despediram.

“A vida em Cabul tornou-se muito difícil, especialmente para aqueles que costumavam ser livres e felizes. Gostaria que fosse um sonho ruim, eu gostaria que pudéssemos acordar um dia. Mas eu sei que não é possível e é uma realidade que estamos destruídos com ela”, disse. Segundo amigos, ela tentava fugir do país quando foi morta.

Além de Najma, o irmão e o primo da estudante foram mortos, os dois faziam a escolta da jovem até o local. Najma estava prestes a se formar em jornalismo em Cabul. Segundo irmão da estudante, ela tinha o desejo de continuar o canal do YouTube no exterior e sofria ameaças.

“Ela sonhava em construir uma carreira na mídia, apesar dos desafios que enfrentou”, disse o irmão à CNN. Najma tinha uma pauta planejada: mostrar a vida dos refugiados afegãos.