YouTube tem falha que “escondeu” vídeos de alguns canais nesta terça-feira

Unsplash YouTubers tiveram seus vídeos ocultados

O YouTube passa por uma falha nesta terça-feira (10) que faz com que alguns canais tenham todos os seus vídeos ocultados, parecendo que estão vazios. Em comunicado, a plataforma afirmou que está trabalhando para resolver o problema. As informações são do G1.

Por conta do erro, alguns usuários entenderam que haviam sido penalizados e, por isso, seus vídeos haviam sido removidos – o que não aconteceu.

“Os vídeos ainda estão lá e podem ser encontrados pela pesquisa, página inicial, studio para criadores, etc. Aguardem por atualizações”, disse o YouTube.

No Twitter, a plataforma de vídeos do Google ainda acrescentou que donos de canais que estão enfrentando o problema não precisam fazer nenhuma mudança em suas contas para que a correção aconteça.