YouTube enfim testa fila de vídeos para assistir no Android e iPhone

Unsplash YouTube testa novidade no aplicativo para celular

As playlists são ótimas aliadas para reproduzir vídeos do YouTube em sequência. No entanto, a plataforma de streaming oferece uma alternativa para quem deseja criar listas temporárias, mas que só está disponível na versão web: a fila. Felizmente, o Google ouviu os pedidos dos usuários e está experimentando o recurso nos apps para Android e iOS (iPhone e iPad).

A ferramenta deu as caras no começo de dezembro para usuários do Premium. Mas algumas pessoas estão recebendo a novidade gradualmente nesta semana.

Assim, os assinantes podem acessar as definições do aplicativo para habilitar a fila. Por lá, também há todos os detalhes do teste da ferramenta, que ficará disponível até 28 de janeiro de 2023.

Qual é a diferença entre a fila e o assistir depois?

Segundo o YouTube, “os usuários podem adicionar ou remover os vídeos que quiserem na fila, além de editar a ordem em que são tocados”. Daí você se pergunta: qual é a diferença entre a Fila e a playlist Assistir Mais Tarde?

É simples. A playlist Assistir Mais Tarde tem um funcionamento similar ao Instapaper e Pocket. Nessas ferramentas, você pode guardar textos da web para ler com mais calma em outro momento.

No YouTube, a lógica não é muito diferente. Ou seja, se você está no trabalho e encontrou um vídeo legal, poderá guardá-lo para assistir em casa com calma, por exemplo.

A Fila é um pouco diferente. Neste caso, você cria, de fato, uma relação temporária de conteúdos para reproduzir na sequência. Algo bem similar às listas de reprodução do Spotify.

Os conteúdos, além disso, não ficam nesta seleção para sempre, ao contrário das playlists: depois que você assiste tudo, é preciso incluir mais conteúdos na fila para continuar usando.

Como testar a Fila do YouTube no celular?

Por enquanto, apenas assinantes do YouTube Premium têm acesso à novidade. Se este é o seu caso, realize o passo a passo a seguir para ativar as filas no seu celular:

Acesse a tela inicial do YouTube para Android ou iOS;

Toque na sua foto de perfil no canto superior direito;

Entre na página “Seus benefícios do Premium”;

Role a página e toque em “Testar novos recursos”;

Aperte o botão “Fazer um teste” na seção “Fila” para ativar o recurso.

Pronto, o recurso estará habilitado.

Para usá-lo, basta tocar no botão de três pontinhos ao lado do título dos vídeos na página inicial, busca e afins, como na versão web da plataforma. Depois, quando o menu abrir, é só tocar em “Adicionar como último na fila”.

Pode ser que a opção não esteja disponível para você. Durante os meus testes, mesmo após a ativação nas configurações do aplicativo, a opção para incluir na fila não apareceu para mim.

Mas, quando utilizei outro celular com uma conta diferente, a fila funcionou normalmente.

Ainda não se sabe quando e se o recurso estará disponível a todos pelos apps para Android e iOS.

Fonte: IG TECNOLOGIA