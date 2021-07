YouTube alcança 10 bilhões de downloads e é o app mais popular no Android

Unsplash YouTube é o app mais popular

O YouTube se tornou o app mais popular do mundo, com mais de 10 bilhões de downloads registrados em aparelhos Android . Claro que o fato de o app vir instalado como padrão na maior parte dos dispositivos com o sistema operacional do Google ajuda nessa marca. Mas o serviço também é bastante popular entre os usuários do iOS .

Atualmente, existem pouco mais de 3 bilhões de dispositivos Android ativos no mundo. A marca de 10 bilhões foi atingida considerando todos os aparelhos do sistema que o app de vídeos passou ao longo dos anos.

YouTube no Android

O YouTube fica em segundo no número de instalações e o motivo disso é óbvio: quem lidera essa marca no Android não é um aplicativo comum, e sim o Google Play Services , que roda em segundo plano junto com diversos outros apps e não conta com interação do usuário.

Ao todo, o YouTube diz possuir cerca de 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. Mensalmente, cerca de 105 milhões de pessoas interagem na plataforma de vídeos.

Recentemente, a rede de vídeos ampliou as oportunidades e lançou uma estante de produtos para que o público comprasse diretamente de criadores de conteúdo do site. Essa monetização , porém, ainda encontra alguns estraves. É necessário, por exemplo, que o usuário promova links afiliados para lojas online por meio da descrição dos vídeos.

Buscando corresponder à demanda, o YouTube anunciou nesta quarta-feira (21) que está testando um novo recurso no Android para facilitar que os espectadores comprem produtos diretamente dos vídeos transmitidos ao vivo na plataforma.