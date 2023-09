Yoga na Gestação: prática reduz intensidade da dor do parto

Divulgação Yoga na Gestação: Evidências apontam para redução da intensidade da dor do parto

Os momentos do parto são intensos e desafiadores, trazendo consigo dor e desconforto. Porém, um estudo recente revela uma descoberta interessante: a prática do yoga pode ser uma poderosa aliada para amenizar esses efeitos e proporcionar às futuras mamães uma experiência mais tranquila e positiva durante o nascimento de seus filhos.

A pesquisa foi uma meta análise de outros estudos sobre o tema e analisou a eficácia do yoga pré-natal, que vai além das tradicionais posturas e engloba, meditação e técnicas de relaxamento. Através dessa combinação, as mulheres grávidas são preparadas para enfrentar o trabalho de parto com maior serenidade e controle emocional.

Francisco Kaiut, professor de yoga, destaca que a prática de yoga e a consciência da respiração trazem atenção plena, regulando o equilíbrio autonômico e aliviando o estresse. “Durante o yoga, a percepção positiva em relação ao manejo eficaz da dor do parto influencia as mulheres a obterem melhor controle sobre a dor e induz um estado mais profundo de relaxamento”, explica.

O estudo envolveu cinco ensaios clínicos randomizados, com 581 mulheres grávidas, maiores de 14 anos. Além de reduzir significativamente a dor do parto, a prática da atividade no pré-natal também contribuiu para a diminuição do estresse e de sintomas de depressão, proporcionando maior satisfação com o alívio da dor.

Embora os resultados sejam animadores, o estudo também apontou desafios a serem enfrentados, como a diversidade de formas e estilos de intervenções de yoga utilizados, o que gerou heterogeneidade nos resultados. Além disso, a medida subjetiva de dor (VAS) pode requerer maior precisão em futuras pesquisas.

Kaiut ressalta que há necessidade da realização de ensaios de controle randomizados com amostras maiores e protocolos apropriados para confirmar e aprofundar esses achados. Mas a pesquisa sobre o tema é promissora e demonstra o potencial do yoga pré-natal como uma prática benéfica e transformadora para as mães.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher