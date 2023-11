FreePik Yoga Facial: O caminho natural para uma pele saudável e radiante

O yoga é uma prática milenar que tem ganhado cada vez mais adeptos. Mas você sabia que ela pode ser realizada também no rosto? Sim, pode! No Tiktok surgem, todos os dias, inúmeras usuárias falando sobre a massagem e ensinando o passo a passo de como fazê-la. O resultado, de acordo com elas, é uma pele saudável, firme e radiante. Junto com o exercício para o rosto, surgem também, muitos questionamentos e curiosidades em torno do tema.

Existe uma idade certa para praticar o yoga facial? Os resultados estão atrelados à idade? Quem pode fazer? Existe contraindicação? Para responder tais perguntas, o IG Delas conversou com o biomédico mineiro mestre em Medicina Estética, Thiago Martins.

Segundo ele, a técnica tem a ver com uma série de exercícios e massagens que visam tonificar os músculos do rosto, melhorar a circulação sanguínea e reduzir a tensão local, promovendo assim, uma pele mais bonita, bem cuidada e jovem.

“Ela funciona estimulando a face, semelhante ao que o yoga tradicional faz com o corpo e é acessível para pessoas de todas as idades já que a atividade tem a ver com autocuidado.”

Thiago explica, porém, que essa massagem é muito válida à medida que envelhecemos, já que é um processo natural que faz com que nossa pele passe por mudanças. Nesse sentido, ela pode ajudar a minimizar esses sinais do tempo, promovendo mais tonificação e uma aparência mais jovem.

“Conseguimos também melhorar a aparência do pescoço, aliviar a tensão, aliviando, inclusive, dores de cabeça, e reduzindo assimetrias. Mas é importante não contrair os olhos ou franzir a testa durante os exercícios para evitar que isso resulte em novas linhas de expressão. A consistência, na prática, é fundamental para alcançar resultados significativos a longo prazo.”

Os exercícios, de acordo com o biomédico, são seguros quando praticados corretamente, mas é importante que a praticante aprenda as técnicas corretas e siga as orientações de profissionais especializados para que seja possível conseguir todos os seus benefícios.

O que se deve levar em consideração?

Identificação dos Músculos Faciais :

O primeiro passo nos exercícios do yoga facial é a identificação dos músculos que serão trabalhados. “Cada exercício é focado em um grupo muscular específico e nós temos mais de 50 músculos do rosto. Buscar professores renomados que consigam detalhar de forma didática o trabalho que será realizado em cada um deles e sua função, é fundamental para que a execução seja bem feita.”

Movimentos Controlados:

Os praticantes são instruídos a realizarem movimentos controlados de forma lenta e com consciência para evitar tensão excessiva.

Respiração Consciente:

Diferente do que se pensa, a respiração desempenha um papel crucial também nos exercícios do yoga facial. Os praticantes aprendem a sincronizar os movimentos com a respiração, o que não apenas aumenta a eficácia dos exercícios, mas também promove o relaxamento.

Massagem Facial:

Além dos movimentos específicos, a prática do yoga facial muitas vezes inclui técnicas de massagem facial. Ela pode ser realizada com as pontas dos dedos de forma suave, bem como com a ajuda de acessórios.

Regularidade e Consistência:

“A chave para o sucesso da prática é a regularidade e a consistência ao realizá-la. Assim como qualquer forma de exercício, resultados significativos são alcançados com a prática e dedicação ao longo do tempo. Mas, vale lembrar também que nada em excesso é bom e isso vale para a yoga facial. O ideal é fazer entre três e cinco vezes na semana, em um período de mais ou menos 20 minutos”, finaliza.

