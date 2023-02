Yoga é aliada no alívio da ressaca após os dias de folia

Divulgação Pri Leite Yoga dá dicas contra ressaca

Com a festa e o feriadão no Carnaval, muitos caem na folia, seja pulando atrás dos trios elétricos ou entrando na avenida das escolas de samba. Por isso, é comum acabar exagerando na ingestão de bebidas alcoólicas, e a ressaca dar as caras no outro dia. No entanto, o que poucos sabem é que uma prática milenar pode ajudar a aliviar esses desconfortos: o yoga.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

De acordo com a maior professora de yoga online do Brasil, Pri Leite Yoga, a prática pode ajudar a diminuir a dor de cabeça, náusea e sensação de cansaço causadas pela ressaca. “O yoga tem uma série de benefícios para o nosso corpo e mente. Ele estimula a circulação sanguínea, melhora a digestão, alivia o estresse e a ansiedade, além de equilibrar o sistema nervoso”, explica Pri.

Segundo a yogini que possui mais de uma década de experiência na prática, as posturas mais indicadas para aliviar os sintomas da ressaca são as que estimulam o sistema digestivo e ajudam a eliminar toxinas do corpo. “Posturas como a torção espinal sentada e a flexão para frente sentada são excelentes para melhorar a digestão e aliviar os sintomas da ressaca”, recomenda.

Além disso, Pri destaca a importância da respiração consciente durante a prática de yoga. “A respiração é fundamental no yoga. Ela ajuda a oxigenar o corpo e acalmar a mente. Durante a prática, é importante focar na respiração profunda e lenta para ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade, que podem estar ainda mais presentes durante a ressaca”, enfatiza.

E o melhor, a prática pode ser realizada em casa, sem a necessidade de equipamentos ou grandes espaços. “Basta um tapete e disposição para praticar. A duração pode variar, mas recomendo pelo menos 20 minutos para sentir os benefícios”, indica Pri, que é criadora da plataforma online Yoga Co.

Portanto, se você exagerou na folia do Carnaval ou do pós-Carnaval e está sofrendo com os sintomas da ressaca, experimente praticar yoga para aliviar os desconfortos. Com a prática é possível sentir os benefícios dessa prática milenar para o corpo e mente. Pri Leite listou algumas posturas que podem ajudar:

Torção espinal sentado : Ajuda a estimular a digestão e a desintoxicação do corpo, melhorando o funcionamento do fígado e dos rins, que são os principais órgãos responsáveis por eliminar as toxinas do corpo. Além disso, essa postura ajuda a alongar a coluna vertebral, aliviando a tensão muscular e a dor nas costas, que são sintomas comuns da ressaca;

Flexão para frente sentado : Ajuda a acalmar a mente e a aliviar a tensão muscular, especialmente na região das costas e das pernas. Essa postura também ajuda a estimular a circulação sanguínea, o que pode ajudar a eliminar as toxinas do corpo e melhorar a oxigenação dos tecidos. Além disso, a flexão para frente sentada ajuda a alongar os músculos das costas e das pernas, aliviando a tensão muscular e melhorando a postura.

Postura da Criança : Esta postura é ótima para aliviar a tensão na região lombar, que pode ser afetada pela má postura ou pelo estresse durante a folia.

Postura da Cobra : Ajuda a alongar a coluna vertebral e aliviar a dor nas costas, que pode ser um sintoma comum da ressaca.

Postura da deusa : Esta postura pode ajudar a aliviar alguns sintomas da ressaca, como dores de cabeça, náuseas e fadiga.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Lembre-se de que, ao praticar Yoga, é importante ouvir o seu corpo e ir devagar. “Não force as posturas além dos seus limites e lembre-se de respirar profundamente durante toda a prática”, finaliza Pri leite Yoga.

Fonte: IG Mulher