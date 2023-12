Rosine Mello Yoga de fim de ano para sobreviver ao caos

Neste artigo, você vai aprender uma prática especial, uma série de Yoga de fim de ano para sobreviver ao caos que precede Natal e Ano Novo.

O fim do ano traz cobranças, fechamentos, bem como correria. Todo esse estresse faz com que o corpo produza hormônios, como, por exemplo, adrenalina e cortisol, responsáveis pela ansiedade e pelo estado constante de fuga ou luta (veja aqui outras dicas) .

O excesso de decisões faz o cérebro aumentar a produção de um neurotransmissor chamado glutamato, que traz a sensação de embotamento, ou seja, cansaço mental e muita vontade de comer gordura.

O passo a passo abaixo nada mais é do que o Yoga Restaurativo , ou seja, uma prática suave e acessível que pode beneficiar pessoas de todas as idades, especialmente durante períodos estressantes, como o final do ano.

O que é Yoga Restaurativo

O objetivo do Yoga Restaurativo é alcançar um verdadeiro estado de relaxamento, onde não existe movimento ou esforço. Desse modo, o foco na respiração leva naturalmente a mente a se aquietar.

Além do relaxamento profundo, a utilização de mantas, edredons, almofadas, almofadões e cadeiras (que chamamos de props ) traz a sensação de apoio e segurança.

Yoga de fim de ano

Preparamos três posturas para você fazer quando chegar em casa, após o seu banho, porém antes do jantar.

Elas vão ajudar você a ter mais equilíbrio e calma nestes dias de caos de fim de ano.

1 – Setubandha

As almofadas, posicionadas embaixo da cabeça e do pescoço, devem estar na mesma altura dos seus ombros. O queixo ligeiramente flexionado na direção do centro do seu peito.

O almofadão achatado deve apoiar suas costelas e escápulas. Além disso, seus braços, axilas, antebraços e mãos devem estar relaxados, bem como a base do quadril deve estar apoiada no chão. Por fim, mantenha o almofadão redondo embaixo dos joelhos.

Respiração: Traga a mente para observar a sua respiração normal.

Permanência: 10 min.

2 – Matsyendrasana

A lateral da perna, coxa e quadril devem estar apoiados no chão. Se achar necessário, coloque uma manta entre as pernas.

Assim, mantenha umbigo, centro do peito, pescoço e cabeça apoiados no almofadão. Mãos, punhos, antebraços e cotovelos devem estar apoiados no chão. E, desse modo, todo o corpo deve estar relaxado nos apoios do chão e almofadão.

Respiração: Traga a mente para observar sua respiração normal.

Permanência: 5 min. para cada lado.

Observação: Faça para os dois lados.

3 – Shavasana

Seu corpo deve estar totalmente relaxado e apoiado no chão, inclusive os ombros. A manta deve apoiar cabeça e pescoço. E, por fim, o almofadão fica apoiado na parte superior das suas coxas, próximo ao quadril.

Respiração:

4 ciclos do Pranayama Viloma – inspire até preencher totalmente os dois pulmões.

Faça uma pausa de 2 segundos.

Expire bem lentamente até esvaziar totalmente os 2 pulmões.

Faça duas respirações naturais e reinicie o ciclo com os pulmões vazios.

Observação: Após terminar os ciclos de Viloma, deixe-se ficar na postura por 10 min. observando a sua respiração natural.

Gerenciando o Estresse e a Ansiedade

Os asanas restaurativos promovem o movimento da coluna vertebral e, dessa forma, revitalizam os Chakras , possibilitando um melhor fluxo energético.

O Yoga Restaurativo também alterna o estímulo e o relaxamento dos órgãos, mas também das glândulas e balanceia as energias femininas e masculinas do nosso corpo.

As posturas restaurativas do Yoga , feitas com o apoio de almofadas, almofadões, mantas, cadeiras, propiciam um estado de conforto e segurança. E, além disso, o foco na respiração traz ao cérebro maior fluxo sanguíneo e relaxamento.

Dessa forma, o cérebro passa a trabalhar com as ondas Theta, que ajudam a sair do estado de estresse, reduzindo a frequência cerebral e permitindo ao corpo liberar enzimas mais eficazes e poderosas de regeneração e recomposição dos tecidos e células.

A prática de yoga restaurativo leva o cérebro ao estado de relaxamento profundo, ondas Delta, acessadas pelo seu cérebro quando você está naquele “sono de pedra” ou sono profundo, mas sem sonho.

É quando o cérebro desliga todas as funções que não são necessárias para focar toda energia no corpo e regenerar o que ele precisa.

Adaptações do Yoga de Fim de Ano

Caso você não consiga 30 minutos à noite para fazer a sequência completa, tente fazer pelo menos 1 asana e o pranayama Viloma.

Além disso, o paranayama pode ser feito durante o dia naquele momento que você sentir que a agitação mental e cansaço estão insuportáveis.

+ Leia aqui as previsões para os signos em 2024 .

Mente e Espírito durante a Temporada

O mais importante para manter a conexão entre mente e espírito durante este período é reservar momentos em completo silêncio, contato com a natureza e desconexão digital a partir de um certo horário, principalmente à noite.

Relaxar é essencial na manutenção da saúde, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de patologias como a hipertensão e as doenças cardiovasculares, entre muitos outros aspectos.

Além disso, ao nível psicológico, o relaxamento também desempenha um papel essencial, ajudando a prevenir a depressão e melhorar o humor e a memória.

Dicas Práticas para Integrar a Yoga Restaurativa na Rotina Para manter sua prática viva durante este período tão atribulado, aqui estão 10 itens que devem ser observados:

Para manter sua prática viva durante este período tão atribulado, aqui estão 10 itens que devem ser observados:

Encontre um Espaço Tranquilo : Reserve um tempo e um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Pode ser um canto tranquilo em casa ou um espaço calmo na natureza. Use Apoios Adequados : Utilize almofadas, cobertores e blocos para proporcionar suporte ao corpo. Isso ajuda a relaxar nas posturas e aliviar a tensão. Respire Conscientemente: Foque na respiração natural, com expiração bem lenta. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso, bem como reduzir o estresse. Experimente a respiração diafragmática para promover a calma. Meditação Simples : Adicione alguns minutos de meditação. Pode ser, por exemplo, a meditação no silêncio . Escute Música Relaxante: A música suave pode intensificar a experiência de relaxamento. Escolha músicas tranquilas e melódicas para criar um ambiente sereno. Esteja Presente no Momento : Desconecte-se de preocupações futuras ou pensamentos passados. Concentre-se no momento presente e na sensação do corpo. Ajuste a Prática às Suas Necessidades: Lembre-se de que a yoga restaurativa é flexível. Adapte a prática conforme suas necessidades, fazendo ajustes conforme a sua condição física e emocional. Estabeleça uma Rotina : Tente incorporar a Yoga Restaurativa regularmente, mesmo que seja por apenas alguns minutos por dia. Criar uma rotina pode ajudar a gerenciar o estresse de forma mais eficaz.

Lembre-se de que a prática da Yoga Restaurativa é pessoal e individual. O objetivo principal é promover o relaxamento e a renovação.

Sinta-se à vontade para fazer uma prática comigo , assim poderei ajustar os asanas conforme necessário para criar uma prática que se adapte ao seu bem-estar durante o período estressante do final do ano.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

[email protected]

