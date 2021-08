Yasmin Brunet se declara para Medina após eliminação do surfista em Mundial

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet se declara para Medina





Depois de se revoltar com a eliminação de Gabriel Medina nas Olimpíadas, Yasmin Brunet voltou a apoiar o amado, nesta quinta-feira (12), após o surfista ser eliminado do Mundial de Surfe que está sendo realizado no México.

Medina perdeu a disputa nas quartas de final para outro brasileiro, o surfista Deivid Silva. Yasmin, então, apoiou o marido. “Você é o meu campeão”, disse a modelo ao publicar fotos dos dois trocando beijos e olhares.





Após a derrota, Gabriel Medina agradeceu o apoio. “Te amo, minha linda. Obrigado por tudo”, disse o surfista.