Yasmin Brunet mostra colar de Gabriel Medina com beijo do casal

Reprodução/Yasmin Brunet Medina usa colar com beijo dos dois

Yasmin Brunet mostrou que o marido, Gabriel Medina, não ganhou medalha nas Olimpíadas de Tóquio, mas tem uma lembrança no pescoço: um colar com o casal se beijando.

O acessório tem um pingente gravado com uma imagem de Medina e Yasmin, ele a segurando e beijando. A influencer não revelou com qual material o colar foi feito. Ela mostrou a ‘medalha’ nas redes sociais, com Medina deitado, enquanto exibe o colar.

O designer de joias marcado na foto é de Porto, em Portugal. Yasmin é alvo de polêmicas desde o começo das Olimpíadas, pois foi vetada de acompanhar Medina nos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Ela recentemente entrou em mais uma polêmica quando a skatista Letícia Bufoni riu de uma provocação a Medina no Twitter. No caso, a skatista compartilhou um vídeo do nadador Bruno Fratus beijando a esposa após conquistar a medalha de bronze nos 50 m livre.