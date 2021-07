Yasmin Brunet e Gabriel Medina dão um show de falta de noção

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet e Gabriel Medina surfando juntos

Alguém pelo amor de Deus pode dar um toque em Gabriel Medina e Yasmin Brunet para que cessem suas lamentações públicas? Tá chato! Depois que o COB proibiu justificadamente a ida da modelo como acompanhante do surfista ao jogos olímpicos do Japão , o casal resolveu encher as redes sociais com suas lamúrias, como se em meio a uma pandemia – que no Brasil já matou mais de 528 mil pessoas -, fosse algo relevante e que os brasileiros fossem comprar a briga do casal.

Ao contrário disso, a imagem que fica é de um casal de mimados que, quando não fazem o que eles querem, se jogam no chão e esperneiam tentando conseguir à força. Neste momento, no Japão, o alerta devido a novos casos da Covid-19 preocupam as autoridades japonesas que cogitam declarar estado de emergência durante os jogos olímpicos. Mas é claro que dentro de sua bolha tanto Gabriel quanto Yasmin não estão nem um pouco preocupados com isso. O que importa é botar na Vila olímpica mais uma pessoa, no caso Yasmin, que não faz diferença nenhuma para os jogos já que não compete em nenhuma categoria e que até pouco mais de um ano atrás não representava nada na vida de Gabriel, já que não se conheciam e mesmo assim o esportista conquistava medalhas.

Fica a lição: escolham melhor as brigas que entram, porque senão a imagem que fica é a que todos estamos tendo: duas crianças mimadas fazendo birra em público.