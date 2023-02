Yanomami: governo entrega 75 toneladas de alimentos e medicamentos

Divulgação/Força Aérea Brasileira FAB entregou 75 toneladas de mantimentos e medicamentos aos Yanomami

O Governo Federal distribuiu 75 toneladas mantimentos e medicamentos em território Yanomami até o dia 3 de fevereiro. O trabalho é realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) , que transporta os suprimentos desde 21 de janeiro. O número assegura 3.785 cestas básicas aos indígenas .

Cinco aeronaves são utilizadas para levar os mantimentos aos Yanomamis, a C-98 Caravan, C-97 Brasília, C-105 Amazonas, C-130 Hércules e KC-390 Millennium. A entrega é realizada através de lançamentos aéreos com paraquedas, devido ao difícil acesso à região.

Nos últimos 14 dias, a FAB possibilitou ainda 37 evacuações aeromédicas com indígenas em situação grave de saúde. Mais de 600 atendimentos médicos já foram realizados pelos militares, que acumulam mais de 340 horas de voo em trabalho de ajuda humanitária.

Crise humanitária

O povo da Terra Indígena Yanomami, considerada a maior do Brasil, sofre grave crise humanitá e sanitária. Dezenas de adultos, crianças e idosos foram diagnosticados desnutrição grave e malária.

A situação precária dos indígenas se agravou muito a partir do avanço do garimpo ilegal.

Um levantamento da Hutukara Associação Yanomami aponta que o garimpo ilegal cresceu 54% em 2022 e devastou 5.053 hectares da Terra Indígena Yanomami. O estudo também estima que, com a atividade irregular, 20 mil garimpeiros estejam no local.

A Terra indígena Yanomami está em emergência de saúde desde o dia 20 de janeiro , conforme decisão do governo Lula. Inicialmente por 90 dias, órgãos federais auxiliarão no atendimento aos indígenas.

