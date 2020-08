Yamaha Ténéré 300 tem boas chances de ser produzida, diz fabricante

Divulgação RAM 1500 TRX vem com motor V8 6.2 de 712 cavalos de potência, a maior entre as picapes produzidas em série hoje em dia





A Ford F-150 Raptor que se cuide. De olho no mercado de utilitários esportivos, a FCA apresenta a RAM 1500 TRX, equipada com um imenso motor 6.2 V8, com compressor mecânico, de 712 cv que transforma o modelo na picape de produção mais potente do mundo.





Na comparação com a Raptor, a RAM 1500 TRX traz 256 cv a mais sob o capô. Combinado ao câmbio automático, de 8 marchas e à tração 4×4, permite que a picape atinja 190 km/h e acelere de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. A capacidade de transpor trechos alagados é de até 81,28 cm.

Junto desse conjunto motriz — que no Brasil teria que ser abastecido apenas com gasolina premium no tanque de 125 litros — a lista de tecnologias presentes nessa picape é uma mistura de itens vistos apenas em esportivos de alta potência com aqueles necessários para enfrentar qualquer tipo de terreno.





Além do controle de largada, a RAM 1500 TRX traz ainda um detector de saltos, que identifica quando as rodas estão no ar e ajusta as respostas de motor, câmbio e suspensão para proteger o conjunto de danos e melhorar as respostas assim que as rodas voltarem ao solo.

Disponível apenas com a cabine dupla, a RAM 1500 TRX tem 5,916 m de comprimento, ou quase 54 cm a mais do que uma Chevrolet S10 de cabine dupla, enquanto o entre-eixos de 3,69 m tem exatamente a mesma medida do Volkswagen Up . Já a capacidade de carga é de 594 kg.

Na cabine, os passageiros da RAM 1500 TRX contam com sistema multimídia com tela de 12″ e som premium com até 19 alto-falantes, bancos com aquecimento e refrigeração, câmera com visão 360°, além de monitor de pontos cegos e controle eletrônico de velocidade de cruzeiro adaptativo. Veja abaixo o vídeo oficial da apresentação da picape.