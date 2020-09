Yamaha MT-03 chega à linha 2021 com visual renovado, por R$ 25.490

Divulgação Yamaha MT-03 2021: Nov visual, traz novos faróis e corte redesenhado nas laterais, com uma nova entrada de ar

A Yamaha MT-03 acaba de ser renovada no Brasil, seguindo as alterações vistas no exterior em 2019. Com as novidades, o modelo parte de R$ 25.490 e ganhou um visual completamente renovado. Como na Europa, a naked de baixa cilindrada passa a contar com suspensões do tipo invertida na dianteira e luzes de LED. As alterações seguem as que foram vistas na sua “irmã” esportiva, a YZF-R3.

Como de costume, a Yamaha MT-03 segue as linhas vistas em MT-07 e MT-09, nakeds de alta cilindrada. Mas a renovação de seu visual acabou sendo ainda mais diferenciada que o do restante da linha. Isso porque recebe farol de LED, com a parte superior formada por dois filetes, e que se completam por um “canhão” na parte inferior, o que rendeu aspecto futurista.

Além disso, a Yamaha redesenhou as carenagens ao redor do tanque, dando uma característica mais robusta. O próprio compartimento de combustível também ficou mais largo, apesar de manter o volume de 14 litros. Seu painel deixa de ser misto de digital e analógico, tornando-se 100% digital de LCD. Do mesmo modo que a R3 recebeu melhorias em sua ciclística — na última atualização — a MT-03 também passa a utilizar suspensões do tipo invertida na dianteira.

Esse tipo de suspensão é montada, literalmente, de cabeça para baixo na motocicleta, deixando o conjunto mais leve na região da roda, além de garantir mais firmeza no guidão. Seu motor segue o mesmo bicilíndrico de 321 cc de cilindrada, que rende 42 cv e 3 kgfm. Segundo a fabricante, o câmbio de seis marchas, por sua vez, é pensado para funcionar com suavidade e otimizar a agilidade da Yamaha MT-03 .